Il 13 agosto dello scorso anno moriva Nadia Toffa, la iena più famosa e amata della televisione. L’Italia l’aveva vista lottare contro la malattia sempre con il sorriso, proprio quel sorriso che alla fine aveva conquistato tutti. L’ex iena è morta a soli 40 anni ma i suoi colleghi non l’hanno dimenticata, anzi per ricordarla nel giorno dell’anniversario della sua morte, su Italia 1 ci sarà uno speciale con le interviste e i suoi servizi, un modo per ricordare il suo lavoro.

Le parole di Davide Parenti

Il papà delle Iene conosceva bene Nadia Toffa.

“Nadia era tenace, appassionata, non mollava mai. Arrivava dove voleva arrivare“, racconta in una intervista a Repubblica. “Ma era anche buffa, fuori dagli schemi, rendeva semplici le cose complesse. Penso a lei tutti i giorni“, ha aggiunto ancora. Intanto Le Iene pubblicano un video per anticipare la puntata di domani in onda su Italia 1: “LE IENE PER NADIA. Un anno fa ci lasciava la nostra Nadia. A un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano e la ricordano con tutta la sua forza, e anche il suo grande amore per la musica.

Le Iene per Nadia: domani dalle 21.10 su Italia1“.

Guarda il video

Le parole di Giulio Golia

Anche Giulio Golia ha voluto ricordare l’amica e ex iena. I due sono sempre stati vicinissimi, in puntata ma anche fuori tanto che solo due mesi fa, in occasione del compleanno di Nadia, le ha dedicato un messaggio su Instagram. “Il vuoto che hai lasciato non potrà mai essere colmato; mi manca la tua risata, il tuo tono di voce urlato, mi mancano le nostre litigate…….

ma anche le tue carezze…Manchi tu!ma oggi per il tuo compleanno festeggiamo,perché così avresti voluto. Il tuo orso buono“, ha scritto la Iena.

Nelle ultime ore avrebbe raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Nell’ultimo periodo cercava la mia mano destra quando era stanca e non riusciva a muoversi bene”, riporta La Nostra Tv.

Guarda il video

Approfondisci

Nadia Toffa, la mamma Margherita: “È stato un dono, un suo dono”

Nadia Toffa, il commosso ricordo di Giulio Golia e Giovanna Palmieri

Nadia Toffa, mamma Margherita ricorda la sua “bambina” a La Vita in Diretta