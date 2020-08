Loredana Lecciso si fidanza con Albano Carrisi. Anzi, lo lascia. Anzi, lui lascia lei e torna con Romina. Poi la quarantena insieme, le foto sui social, le dichiarazioni d’amore esclusivo, quelle che prendono le distanze dall’amore esclusivo, i post ambigui di Romina Power, lui che rifiuta le sue lettere pubbliche.

Insomma, cosa succeda nella vita di Loredana Lecciso ed Albano Carrisi non è chiaro, e gli ultimi sviluppi gettano ancora più nebbia sulla coppia.

Al Bano non vuole sposarsi

Le parole di Albano Carrisi sul matrimonio sono lapidarie: “No, grazie, ho già dato”.

Non si parla dell’impero di una vita, ma del concetto stesso di nozze che il cantante di Cellino San Marco sembra bocciare: “Mi sono sposato una volta, basta e avanza” dice Al Bano a Novella 2000. E poi continua, spiegando che non è una decisione solo sua: “Prima di tutto è la stessa Loredana che non lo chiede, e poi su quel fronte ho già dato. Certo, quando arriva un bambino, amato, desiderato, ti sembra logico sigillare il suo arrivo con un matrimonio. Ma ripeto, le nozze non fanno più per me.

Scrivilo in grande”.

Lei, dal canto suo, negli ultimi mesi ha rilasciato dichiarazioni enigmatiche sul ritorno della coppia, in particolare in occasione di un’intervista rilasciata a Live-Non è la D’urso: “Per amore di verità devo dire che Albano è una persona schiva e riservata. Siccome ho letto che ha rilasciato la dichiarazione che è riscoppiato l’amore. C’è sempre stato un bel rapporto per tutelare l’amore dei nostri figli”.

Loredana Lecciso: “Ci siamo ritrovati”

Amore o non amore? Difficile capirlo, nonostante le sue parole a Di Più: “Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti.

È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo”.

La fonte vicina alla coppia: “Prossimo passo. le nozze”

A ribaltare le carte in tavola, ora, sarebbe il Settimanale Nuovo, che pubblica le parole di un anonimo vicino alla coppia. Secondo questa voce rimasta sconosciuta, le nozze sarebbero dietro l’angolo: “Il prossimo passo saranno le nozze”. Pare, infatti, che la quarantena passata insieme abbia rafforzato il rapporto tra i due.

Pare, infatti, che un litigio di Loredana con Yari Carrisi abbia portato quest’ultimo ad andare in Croazia dalla madre Romina e che la coppia Lecciso-Carrisi si sia ritrovata in un clima da luna di miele che avrebbe fatto nascere pensieri di natura matrimoniale tra i due. Verità o gossip? Solo il tempo ce lo dirà.

