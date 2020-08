A Cartabianca è stato uno dei volti di punta, ospite fisso di numerose puntate della trasmissione di Rai3 condotta da Bianca Berlinguer. Ma per Mauro Corona è tempo di cambiare: lo scrittore, come rivela a Repubblica, ha deciso di ritirarsi dalla televisione. La prossima edizione del programma sarà l’ultima che lo vedrà in video.

Mauro Corona ai saluti: l’addio alla televisione

Mauro Corona ha deciso di dire addio a Cartabianca e, più in generale, a quell’universo televisivo che più volte è stato suo oggetto di critica. L’annuncio arriva attraverso un’intervista a Repubblica, in cui afferma che la prossima stagione del programma di Rai3 sarà l’ultima che lo vedrà tra gli ospiti fissi di Bianca Berlinguer.

Quello con la conduttrice è stato un connubio durato diversi anni, un vero e proprio sodalizio che ora però sembra terminare. “Ho capito di poter fare a meno anche della televisione. Quella che comincia l’8 settembre sarà la mia ultima stagione in video“: parole che sanciscono il suo definitivo arrivederci a Rai3 e alla tv tutta. Poi continua: “L’istinto mi dice che ormai sono già visto e che non posso più fare la foglia di fico stesa sopra il vuoto.

Appena libero, tornerò a riempire la mia fontana, rimasta secca“.

“Distruggo me e le persone che mi restano vicino“

Dietro questa scelta si nasconde un malessere di base, segnato dal brutto vizio dell’alcol. Così lo scrittore motiva questa decisione: “Io sono un cattivo esempio, figlio di pessimi esempi. Dipendo dall’alcol, per questo mi accompagna la tentazione del suicidio. Finito questo colloquio vado al bar a bere. È orrendo: distruggo me e le persone che mi restano vicino. Non dico che smetterò: mi terrorizza sapere di non volerlo fare.

Il punto è che non si può diventare i bambini che non si è stati. Agli altri chiedo solo di essere diversi da me“. La carica ironica e la lingua tagliente di Mauro Corona, che non si è mai risparmiato sugli scottanti temi di politica e attualità, faranno compagnia al pubblico per l’ultima volta nella stagione di Cartabianca prossima alla partenza.