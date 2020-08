La domenica da bollino nero, quella che arriva dopo Ferragosto, coinciderà per molti con il ritorno in città o con l’ultima giornata di ferie. Cosa prevede il palinsesto televisivo per la serata di domenica 16 agosto.

Questa sera in onda sui maggiori canali Rai

Alle 21:25 torna in onda Non dirlo al mio capo 2, con le puntate Da grande e Voce del verbo amare. Lino Guanciale, attore molto apprezzato dal pubblico di mamma Rai, torna ad allietare le sere d’estate dei fan della fiction.

Su Rai 2, alle 21:05 tornano una serie di telefilm.

Per primo andrà in onda Hawaii Five – 0, con l’episodio Indagine congiunta. Al termine della puntata comincerà un episodio della fortunata serie N.C.I.S. New Orleans, con la puntata Delitto per delitto.

Alle 21:25, su Rai 3, andrà in onda il film Black Butterfly. Il protagonista, Paul, è uno scrittore in crisi. Vive isolato montagna, in attesa dell’ispirazione per ricominciare la sua carriera. Tutto cambia quando nella sua vita arriva Jack, da poco uscito di prigione, vuole aiutarlo a ritrovare l’ispirazione. Intanto però delle donne stanno scomparendo e la polizia indaga.

In onda questa sera sui canali della Mediaset

In replica arriva Una serata… bella per te, Mogol!, grandissimi artisti salgono sul palco per ricordare Mogol e il suo straordinario talento. In onda su Rete 4.

Council of Dads arriva su Canale 5. Una nuova serie tv sbarca sul canale con i suoi primi quattro episodi. Un padre di famiglia scopre di avere un tumore in fase terminale, così crea un Consiglio dei Papà con gli amici che sono pronti a sostituirlo come figura paterna con i suoi figli.

Su Italia 1 va invece in onda il film del 2013 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà con protagonisti Jeff Bridges e Ryan Reynolds. Due poliziotti sottraggono una cassa piena d’oro durante un’operazione. Pur di tenere l’oro per sé uno arriva ad uccidere l’altro, che una volta morto finisce in una agenzia celeste che recluta poliziotti defunti per poter tornare sulla Terra.