Infinta la felicità in casa di Barbara d’Urso: la notizia però non la riguarda se non lateralmente e di rimbalzo. Protagonista di una gioia immensa che presto diverrà realtà è la sorella della d’Urso, la giovane Eleonora. La nota attrice italiana, amante del teatro, ha infatti annunciato di essere incinta di una bimba che nascerà nei prossimi mesi e che renderà zia Barbarella.

Barbara d’Urso diventa zia: la sorella Eleonora è incinta

In tanti osservandola la troveranno familiare: proprio così infatti, sebbene la sorella Barbara goda di un successo nazionale, anche la giocane Eleonora d’Urso non è affatto estranea al mondo della televisione.

Bravissima attrice, sono numerose le fiction in cui è comparsa e ancor più gli spettacoli a teatro, sua grande passione. In questo caso però non è proprio la carriera della sorellina della d’Urso che ci interessa quanto più il fatto che sta per diventare mamma, rendendo così zia la conduttrice.

L’annuncio della gravidanza sui social

Un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno: mai prima d’ora Eleonora d’Urso aveva accennato a gravidanze o parti imminenti. Con uno scatto pubblicato su Instagram, la d’Urso Jr ha voluto però comunicare ai fan il lieto evento mostrando l’evidente pancione in crescita.

“A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta“, scrive Eleonora d’Urso su Instagram mostrando il pancione al suo sesto mese di gravidanza. Una grande gioia in casa d’Urso per l’arrivo della piccola che, come si può comprendere osservando gli hashtag, si chiamerà Sofia. Nessun accenno al lieto evento sul profilo della d’Urso nazionale sebbene non è difficile immaginare la sua contentezza nel diventare zia della piccola Sofia.

Elonora d’Urso, sorella di Barbara d’Urso, mostra il vistoso pancione e annuncia la gravidanza su Instagram. Fonte: Instagram

Intanto la futura zia si gode le vacanze a bordo piscina

Intanto la d’Urso continua a godersi le ultime settimane di riposo prima di una nuova maratona televisiva che da settembre la vedrà impegnata, come sempre, in più orari sul piccolo schermo con tanti progetti. L’ultimo scatto della d’Urso, che in pochissime ore ha collezionato più di 20mila like, è già in cima ai temi rosa più chiacchierati.

La conduttrice si è nuovamente mostrata con un fisico da 20enne giocando con i vedo-non-vedo di una piscina.

L’ultimo bollente scatto di Barbara d’Urso in piscina. Fonte: Instagram

