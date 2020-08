Sono molti gli amori che sbocciano all’interno del dating show Uomini e donne di Canale 5, ma solo pochi di questi resistono al tempo.

Biagio Buonomo e Caterina Corradino, ex volti del programma, avevano già annunciato il matrimonio lo scorso anno, rinviato però causa Coronavirus. Oggi la coppia parla della nuova data e dei progetti di vita insieme.

Biagio e Caterina: le nozze rimandate a giugno

A Uomini e donne magazine, come ripreso anche da altri siti, la coppia di Uomini e donne over parla del matrimonio saltato. “Il matrimonio è assolutamente in programma.

È stato rimandato per la pandemia di Covid-19” racconta Caterina “Volevamo farlo a settembre. Io ci sono rimasta un po’ male: l’anno scorso dovevamo sposarci ma il divorzio di Biagio è arrivato a dicembre. E quest’anno abbiamo dovuto comunque rimandare. Alla fine, però, l’importante è la salute e la serenità”.

Ma le nozze non solo l’unico programma all’orizzonte: “I nostri progetti che stanno crescendo” confessano. Infatti c’è anche il desiderio di allargare la famiglia con un nuovo arrivato.

“Magari un maschietto, perché lui ha già 2 femmine! Lo desideriamo tanto tutti e due.

E lo spazio non ci mancherà, stiamo traslocando” sono le parole di Caterina, che per amore si è trasferita dalla Calabria in Abruzzo.

L’amore tra i 2 sbocciato davanti alle telecamere

Biagio parla di una data intorno a giugno per l’atteso evento quando potrà coronare la storia d’amore nata nel salotto di Maria De Filippi. L’uomo aveva alle spalle una famiglia con 2 figlie e il divorzio dall’ex moglie è arrivato solo di recente. Anche Caterina è reduce da un primo matrimonio dal quale ha avuto un figlio.

Biagio ha chiesto a Caterina di sposarlo proprio all’interno del programma dal quale sono usciti insieme e hanno avviato la convivenza. “Caterina è una donna romantica, che crede nella famiglia ed è stata in grado di restare vicina a un uomo che ha i suoi problemi” ha raccontato l’ex cavaliere “Lei mi è stata vicina, mi ha fatto capire tante cose, compresi i miei errori. Caterina mi dà serenità e tanto amore” conclude Biagio.

