Ancora una volta sembra ci si dovrà aspettare grandi novità da Maria De Filippi che nonostante sia ancora pieno agosto, sta già lavorando a pieno regime per mettere in moto la macchina televisiva che avrà inizio con settembre. Da Tu si que vales ad Amici di Maria De Filippi passando per l’immancabile Uomini e Donne che anche quest’anno potrebbe essere protagonista di una vera rivoluzione!

Uomini e Donne: la rivoluzione di Maria De Filippi

Come ogni anno, Maria De Filippi non si ferma al semplice “riproporre” un format più che collaudato.

La conduttrice di Mediaset, tra le più amate dal pubblico, non si stanca mai di rinnovarsi e andare a caccia di nuove idee per le sue macchine da guerra più che collaudate. Quest’anno sembra che la rivoluzione più grande potrebbe avvenire all’interno dello studio di Uomini e Donne, il dating show del dopo pranzo proposto su Canale 5 che da anni si è fatto portatore anche di forti messaggi.

Dopo il trono gay, al lavoro per un trono transessuale

Se per prima la De Filippi ha portato in scena un trono gay, smantellando così un intero muro di pregiudizi nei confronti del mondo LGBTQ, ora la Queen è pronta a fare ancora di più.

Sembra infatti che la De Filippi insieme agli autori del programma, suoi fedelissimo, stiano scrutinando diversi curriculum in cerca di un candidato/a tronista adatto per la nuova stagione ma con una caratteristica precisa. Sembra che il pubblico di Canale 5 debba infatti attendersi un tronista transessuale. Manca ovviamente l’ufficialità del tutto ma se così fosse Maria De Filippi si farebbe promotrice di un ennesimo forte messaggio pubblico e televisivo contro l’omofobia.

Quanto al Trono Classico, ovviamente ci sarà con delle novità anche lui: pare infatti che quest’anno Maria De Filippi abbia voluto lasciare carta bianca al pubblico stesso, chiamato a decidere chi desidera vedere sul trono. Uno strumento in più per un format di successo plasmato sui gusti dei telespettatori.

Ma tornando al trono trans, il pubblico cosa ne penserà?

