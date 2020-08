La giornata di ieri sta costando caro ad un agente della Polizia Stradale, investito ieri mentre era di servizio su un tratto autostradale di Roma. A darne notizia è anche il canale ufficiale delle Forze dell’Ordine, con un messaggio di vicinanza al collega. Lo stesso, riferiscono le fonti, si trova in gravissime condizioni.

Poliziotto investito a Ferragosto

Il terribile incidente è accaduto ieri sera verso le 18.30 lungo l’Autostrada A1 di Settebagni, località vicino alla barriera di Roma Nord. Secondo quanto riferito, l’agente, che si chiama Daniele, stava spostando qualcosa dalla carreggiata (un pneumatico, riporta il Messaggero) quando è stato investito sulla corsia d’emergenza.

A colpirlo in pieno, sarebbe stato un’automobilista che avrebbe cercato di evitare il traffico passando sulla corsia d’emergenza, sulla quale appunto si trovava l’agente. Trasportato in elicottero al Policlinico Gemelli, le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche.

Operato al cervello il poliziotto investito

Dopo il drammatico incidente, l’agente della Polstrada è stato sottoposto ad un primo intervento per una frattura scomposta alla gamba. Quindi, nella giornata di oggi, una fondamentale quanto delicata operazione al cervello. L’obiettivo era ridurre l’ematoma formatosi in testa, motivo per cui gli sarebbe stato inserito un sondino per il drenaggio del liquido.

Le sue condizioni, riportano le fonti, restano critiche e saranno le prossime ore a chiarire quali siano le sue possibilità di sopravvivere e di recuperare.

Il messaggio della Polizia di Stato

La storia di Daniele è stata resa nota anche dal canale ufficiale della Polizia di Stato, con un post a lui dedicato e la foto del luogo dell’incidente. “Non è ancora fuori pericolo la vita di Daniele – si legge – Assistente capo in servizio alla sotto-sezione Polizia stradale di Roma-Nord, investito ieri sull’A1 nei pressi di Settebagni“.

Nello stesso post, viene raccontata la dinamica dell’incidente: “In corsia d’emergenza segnalava un carico disperso sulla carreggiata“.

“Il giovane poliziotto – prosegue il post – in servizio a Ferragosto per garantire la sicurezza dei tantissimi cittadini che sono transitati su quel tratto autostradale, ha riportato lesioni gravissime. Forza Daniele, non mollare!”.

Il post della Polizia di Stato su Daniele, investito a Ferragosto

