Mara Venier, senza peli sulla lingua, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista a Radio Deejay. Nel mirino della conduttrice i cosiddetti “influencer”, soprattutto giovani e popolari nell’universo dei social. Stando alle parole di zia Mara, “alla lunga rompono i cog***ni. Diventano insopportabili, io trovo“.

Rudy Zerbi intervista Mara Venier

L’affezionato pubblico di Rai1 e, in particolare, di Domenica In, ormai conosce molto bene Mara Venier. La conduttrice, al timone del popolare programma della domenica, è legatissima ai suoi telespettatori, che nel corso degli ultimi anni le hanno sempre manifestato grande affetto.

Ma, se da un lato il carattere diplomatico della conduttrice ha più volte preso il sopravvento, dall’altro non si è mai tirata indietro quando si tratta di dire la sua con grande sincerità. È capitato in particolare nel corso di un’intervista, realizzata per Radio Deejay, al grande amico Rudy Zerbi. Nella puntata del 17 agosto, il conduttore radiofonico si è collegato telefonicamente con la zia d’Italia, attualmente a Forte dei Marmi. Al centro dell’intervista l’utilizzo di Instagram e i comportamenti messi in atto da chi utilizza il popolare social media.

Gli influencer? “Alla lunga rompono i cog***ni“

Interpellata sull’argomento, Mara Venier ha commentato in maniera pungente il fenomeno dei cosiddetti “influencer”: “Un mondo di esibizionisti così non l’ho mai visto. Probabilmente il lockdown ha represso molto e quest’estate li vedo tutti scatenati. Alla lunga però rompono i cog***ni. Diventano insopportabili, io trovo. È troppo, veramente troppo. Secondo me ci vuole un po’ di buon senso, come in tutte le cose, anche nell’uso di questi social. E parlo anche di questi influencer molto in voga“. Senza mezzi termini la conduttrice ha espresso il suo giudizio su un fenomeno social quanto mai attuale.

Intanto per Mara Venier è tempo di pensare alla prossima edizione di Domenica In, quasi pronta per la partenza. La trasmissione inizierà il 13 settembre, per ogni domenica sempre su Rai1.

Approfondisci

