La programmazione di questa sera, lunedì 17 agosto, per i maggiori canali Rai e Mediaset.

Questa sera in onda sui canali Rai

Su Rai 1 questa sera in prima serata va in onda La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata, tratto dall’ominimo romanzo omonimo di Andrea Camilleri, con Michele Riondino ed Ester Pantano. Giovanni Bovara è il nuovo ispettore capo ai mulini, arrivato su incarico del Ministero per far rispettare la tassa sul macinato che poco piace alla popolazione locale. La sua vita sarà a rischio mentre tenterà di far venire alla luce un gioco di depistaggi e potere.

Hawaii Five – 0 torna con una nuova puntata ad intrattenere gli appassionati su Rai 2. Jerry si sta ancora riprendendo da una sparatoria avvenuta settimane prima, ma sono soprattutto i risvolti psicologici ad attanagliarlo. Junior e Tani passano una serata all’opera dove un ragazzo, Billy, viene ucciso e presto il caso si complica.

Rai 3 questa sera sceglie di affidarsi a un film Quello che non so di lei. Delphine è una scrittrice, nota per aver dato vita a un romanzo dedicato a sua madre.

Dopo l’uscita del libro, però, comincia a ricevere lettere anonime che l’accusano di aver rivelato cose che sarebbe dovute rimanere private. Ora Delphine non vuole più scrivere fino a quando una sua lettrice non entra nella sua vita. La scrittrice decide di condividere con lei anche l’appartamento, ma forse non è la scelta giusta.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Il bisbetico domato torna in onda questa sera su Rete 4. Adriano Celentano e Ornella Muti tornano in televisione con una rivisitazione dell’opera La bisbetica domata di William Shakespeare.

Un vecchio film che gli appassionati del cantante non possono perdere.

Canale 5 sceglie il film Windstorm – Liberi nel vento per la serata del 17 agosto. Mika ha 14 anni e dopo essere stata bocciata viene mandata alla scuola di equitazione della nonna per tutta l’estate. Presto conosce lo stalliere Sam e Windstorm, uno stallone che nessuno è mai riuscito a domare. Una notte la protagonista si infila nella sua stalla e tra i due nasce una strana alchimia.

Italia 1 sceglie un vecchio ma intramontabile film, La Mummia.

1923, tra le rovine sepolte si aggirano troppi essere umani che rischiano di risvegliare il grande sacerdote Imhotep, mummificato vivo. E quando succede non resta che tentare di salvarsi.