Alena Seredova torna a mostrarsi, sempre felice e sorridente, su Instagram insieme a tutta la sua famiglia. Un sorridente quadretto fotografato durante la tradizionale grigliata di Ferragosto. Nella foto anche la piccola nuova nata, Vivienne Charlotte, nata dall’amore con il compagno Alessandro Nasi.

La nipotina conosce i nonni

Alena Seredova è riuscita solo durante queste vacanze a far conoscere finalmente Vivienne ai suoi nonni. I genitori della Seredova sono arrivati qualche giorni fa in Versilia, per raggiungere proprio lei, Alessandro Nasi e gli altri figli. Vivienne Charlotte è nata lo scorso 19 maggio, quando tutta Europa era nel pieno dell’emergenza coronavirus, e proprio a causa del covid-19 non erano riusciti a prendere un aereo dalla Repubblica Ceca per vedere la piccola.

Ora, per la felicità di tutti, la famiglia si è riunita.

Innamorarsi di nuovo

Sono passati anni dalla fine della relazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon, ormai 6 anni fa. La showgirl, di recente, è tornata con la mente a quei momenti, rivelando al Corriere Della Sera: “Dopo un percorso, è possibile innamorarsi di un’altra persona“. All’epoca alla showgirl sarebbe stata attribuita la frase: “Si è innamorato, che ci posso fare?

“, riferendosi all’amore sbocciato tra Buffon e Ilaria D’Amico. Ora lei rivela di non credere di aver mai detto quella frase, ma che quello che riassume rispecchia il suo pensiero: “È una frase che non penso di aver detto, ma lo penso“. Le cose sono andate benissimo, alla fine. La showgirl ora ha una nuova bambina e condivide la felicità con tutta la sua famiglia, Alessandro Nasi, e con i figli avuti con Gianluigi Buffon: “La mia esperienza di oggi insegna che, dopo un percorso, è possibile innamorarsi di un’altra persona“.

