Ilary Blasi nelle ultime ore è finita nell’occhio del ciclone per una foto controversa pubblicata su Instagram. Lo scatto in questione ritrae la conduttrice in un locale e, a corredo dell’immagine, una didascalia che ha suscitato furiose polemiche. Immediati e feroci i commenti degli utenti.

Ilary Blasi al centro delle polemiche

È un periodo davvero difficile per i gestori di discoteche e sale da ballo che, in base all’ultimo decreto del governo, sono costretti alla chiusura. Una decisione sofferta ma inevitabile, complice il crescente numero di casi da Covid-19 in tutta Italia.

E, in un momento storico così complesso, diffondere messaggi sbagliati può risultare dannoso. Nelle ultime ore è Ilary Blasi a finire nell’occhio del ciclone per uno scatto pubblicato sui social, che ha attirato critiche da più parti. Nello specifico la conduttrice ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae sulle scale che la portano, presumibilmente, ad un locale o ad una discoteca. Il suo look (maglietta rossa e pantaloni bianchi) ha ottenuto apprezzamenti da molti utenti, ma è la didascalia a corredo del post che ha fatto infuriare molti: “Facciamo festa?!!

“. La frase ha scatenato un polverone mediatico, considerando che si tratta di un invito neanche troppo velato ad entrare nei locali e fare festa. In barba alle norme sul distanziamento sociale.

I commenti degli utenti

Sotto lo scatto da lei condiviso, Ilary Blasi ha ricevuto moltissime critiche. “Direi che non è il momento“, il commento di un utente, a cui fa eco un altro: “Non mi sembra il periodo storico adatto per fare sta gran festa“. Alcuni, invece, hanno preferito puntare sull’ironia, ricordando alla conduttrice che locali e discoteche non sono più frequentabili: “So chiusi!

“. Tanti i commenti ricevuti, ai quali però la Blasi non ha ancora risposto. Quello che è certo è che la conduttrice è incappata in un vero e proprio scivolone: diffondere messaggi sbagliati in un periodo storico così complicato può risultare davvero dannoso.

