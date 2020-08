Siamo ancora nel pieno dell’estate, e la programmazione televisiva del periodo è costretta ad adattarsi alla situazione. Ecco cosa va in onda questa sera, martedì 18 agosto, sui maggiori canali televisivi.

Questa sera in onda sui canali Rai

Rai 1 ha scelto di mandare in onda in prima visione il film Perduta nel Vermont. Alle 21.25 su Rai1. Una scrittrice, Angela Young, scappa nel Vermont per un weekend in solitudine. Tutto cambia, quando, a causa di un incidente, la donna perde la memoria e viene affidata al medico della cittadina.

L’uomo vive solo con i due figli dopo la morte della moglie e adesso per entrambi sta per cambiare tutto.

Un nuovo episodio di Squadra Speciale Cobra 11 va in onda su Rai2, in prima visione Rai. Paul si sveglia in un hotel e trova la sua nuova fidanzata morta accanto a lui e l’arma del delitto nelle sue mani. Di quella notte, però, non ricorda più niente.

Rai 3 sceglie di andare in onda questa sera alle 21.20 con una importante puntata di Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli torna nel suo studio per lanciare un appello a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa dal giorno nella scomparsa del piccolo Gioele, di cui ancora non si sa nulla, e di sua madre Viviana Parisi.

L’appello è indirizzato soprattutto ai turisti, quelli noti per aver prestato soccorso alla donna dopo l’incidente del 3 agosto. Chi l’ha visto tenterà di ricostruire la vicenda dal giorno della scomparsa fino ad oggi.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Rete 4 sceglie di mandare in onda un film del 2004 di Carlo Verdone, L’amore è eterno finché dura.

Gilberto, ottico cinquantenne sposato e padre, partecipa a uno speed date per trovare l’anima gemella. Il girono dopo i carabinieri lo convocano perché la ragazza che ha conosciuto è scomparsa. La crisi matrimoniale è inevitabile e la moglie ordina a Gilberto di andarsene via di casa.

Lo show dei record torna di nuovo su Canale 5, sempre alla caccia di nuovi strani record in giro per il mondo.

Tornano anche i casi di Chicago P.D., in onda su Italia 1. Antonio indaga su un omicidio collegato ad una sua vecchia conoscenza di Dawson.

Intanto, Voight fa tutto il possibile per eliminare Kelton per evitare che distrugga la squadra. La squadra cerca di rintracciare uno dei confidenti dello spaccio di droga di Kelton. Nel frattempo gli Affari Interni indagano sulla squadra.

