Si avvicina sempre di più la fine di agosto e a settembre comincerà ufficialmente il nuovo palinsesto, quello autunnale delle reti televisive. Intanto, ecco cosa prevede la televisione per sabato 22 agosto.

Questa sera in onda sui canali Rai

Anche questo sabato, su Rai 1, torna Una Storia da Cantare. Il programma questa volta ripercorrerà la grande storia di Mina, voce incredibile della musica italiana.

Su Rai 2, alle 21:05, va in onda il film Ho quasi sposato un Serial Killer. Camille ha la vita che ha sempre sognato fino a quando non scopre qualcosa di inaspettato sull’uomo che pensava fosse quello della sua vita.

Alla fine sceglie di denunciarlo ed entra, insieme alla figlia, nel programma di protezione testimone. Questo è solo l’inizio di un incubo.

Su rai 3 questa sera va in onda il film Giù la testa. Un bandito messicano si unisce alle truppe di Villa e Zapata e così i suoi figli vengono assassinati. Allora comincia la lotta per la vendetta.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Alle 21.30, su Rete 4 si torna con una nuova puntata di Una Vita.

Lolita, per vendetta, chiede a Susana di cucire l’abito da sposa di Carmen. Intanto Genoveva tenta di sedurre Liberto.

Alle 21:20 torna su Canale 5 il programma comico di barzellette più famoso della televisione: La sai l’ultima?, condotto da Ezio Greggio. Tre squadre si sfidano a colpi di battute e barzellette divertenti capitanate da 3 importanti nomi: Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla.

Alle 21:30 Italia 1 ha scelto di mandare in onda il film 5 bambini & IT. Prima guerra mondiale: la famiglia di Robert, un bambino, si divide: i genitori partono per il conflitto, mentre i bambini, cinque figli, si trasferiscono dallo zio.

Partiti alla scoperta del castello, i fratelli trovano un passaggio segreto sotterraneo che arriva fino a una spiaggia, dove incontrano un folletto: ai ragazzi sarà permesso un desiderio al giorno, ma gli effetti svaniranno alla fine del giorno. E sarà l’inizio di una grande avventura.