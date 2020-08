Cosa va in onda questo giovedì 20 agosto 2020 in televisione. Vediamo le scelte di Rai e Mediaset per i loro maggiori canali televisivi.

Questa sera in onda sui canali Rai

L’uomo che cavalcava nel buio è la scelta di Rai 1 per questa sera. Nel 1998, Fabrizio, un fantino in gara nel Gran Premio, cade dal suo cavallo e muore. Rocco, interpretato da Terence Hill è il proprietario della scuderia, e, sconvolto da quanto è accaduto, abbandona. 11 anni dopo, però, torna in quella scuderia, come anche una cavalla ferita e la figlia di Fabrizio.

Tutto per la mia famiglia è la scelta di Rai 2 per questa sera. La protagonista del film è la dottoressa Kathy, improvvisamente sconvolta dalla morte del marito. Tutti subito pensano a un suicidio, ma non Kathy che comincia a indagare.

Su Rai 3 tornano le avventure di Hudson & Rex con due nuovi episodi. Acqua assassina: un delitto di un attivista della tribù dei nativi locali in uno stabilimento di imbottigliamento dell’acqua. C’è una sospettata, sparita la notte dell’omicidio, ma non è tutto come sembra.



Il secondo episodio è intitolato In fuga dal passato, Nelson deve vendere dei diamanti, ma l’acquirente cerca di ucciderlo. Presto si scopre che è ricercato da ormai 20 anni proprio per furto di diamanti e per l’omicidio del suo complice, e ora qualcuno vuole vendetta.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

L’ultimo Boy Scout – Missione sopravvivere è la scelta di Rete 4 per questa sera, un film con Bruce Willis. Protagonista un ex agente segreto che lavora come detective privato. La sua avventura comincia quando una spogliarellista che doveva proteggere viene assassinata, ed è il momento di indagare.

Intanto questa sera alle 21:20 torna in onda il programma comico più famoso della tv, Zelig. Claudio Bisio torna ad allietare il pubblico con le puntate che avevano reso famoso lo show.

I medici di Chicago Med tornano su Italia 1 questa sera. Ava vuole impedire a Connor di lasciare la città. Intanto Ethan riceve notizie che lo scioccheranno riguardanti la sorella.