Un ragazzo di 17 anni si trova ricoverato al Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica. Il ragazzo, dopo un primo ricovero al pronto soccorso di Seriate, è stato trasferito a Milano all’aggravarsi delle due condizioni. Il 17enne è stato anche sottoposto a tampone, risultando positivo al Covid-19.

Stando a quanto riporta l’Eco di Bergamo, un giovane 17enne di Albano Sant’Alessandro, nel Bergamasco, è stato ricoverato martedì al pronto soccorso di Seriate. I suoi sintomi sembra fossero febbre e sintomi gastrointestinali. In ospedale è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Covid-19.

Le sue condizioni poi si sono aggravate ed è stato deciso il trasferimento a Milano. Ora si trova ricoverato al Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica.

Il covid e le persone venute a contatto

Una volta risultato positivo al coronavirus, le autorità hanno dovuto ricostruire gli spostamenti del giovane per capire con chi fosse venuto a contatto, come si fa in questi casi per evitare il progredire del contagio. I parenti del ragazzo e le autorità insieme hanno ricostruito i suoi spostamenti e infine individuato come possibile momento del contagio una festa con amici a Ferragosto.

L’Ats (Agenzie di Tutela della Salute) ha rintracciato i suoi contatti e ora 23 persone dovranno sottoporsi al tampone.

Coronavirus: l’andamento dei contagi

L’ultimo bollettino diffuso ieri dalla Protezione Civile parlava di 403 nuovi casi sul territorio italiano: il numero dei contagiati, aggiornato a ieri, è salito a 642 persone contagiate. Sono 7 i morti nelle ultime 24 ore, e 364 i guariti. Da sottolineare anche che è aumentato il numero dei tamponi effettuati, che sono passati da 53.976 a 71.095.

Ecco poi la situazione Regione per Regione: 76 contagi in Emilia Romagna, 75 nel Lazio, 40 in Toscana e in Veneto 59 contagi. Al sud si hanno 40 contagi in Campania, 37 in Sardegna e 40 in Sicilia.

