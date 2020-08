Penultimo venerdì di agosto. Ecco cosa prevede la programmazione televisiva per oggi, venerdì 21 agosto 2020.

Questa sera in onda sui canali Rai

Rai 1 sceglie per la serata di venerdì di tornare in onda con una nuova puntata de I Migliori dei migliori Anni. Il programma della Rai prevede 8 puntate che sintetizzeranno il meglio delle 8 edizioni del programma condotto da Carlo Conti.

Mai fidarsi di quel ragazzo è la scelta di questa sera di Rai 2. Due ragazze del liceo, conoscono Chris, nuovo arrivato, che le invita ad una festa.

Chris si approfitta di Riley, una delle ragazze, prima la fa ubriacare e poi le scatta delle foto compromettenti. Cominciano così minacce e molestie, ma Riley scopre il passato di Chris: lui ha violentato una ragazza che poi si è suicidata. Perché proprio Riley?

Su Rai 3 torna in onda Paolo Mieli con La Grande Storia alle 21.20. Il conduttore racconta gli uomini e le donne del Terzo Reich

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Alle 21:27 va in onda Il burbero. Rete 4 sceglie di nuovo un film di Adriano Celentano.

Mary torna in Italia dal marito che le paventa la possibilità di diventare ricchi. Sull’aereo conosce Tito Torrisi, un avvocato. Quando raggiunge il marito le cose non vanno come previsto, i suoi affari sono loschi e lui muore. Allora Mary chiede aiuto a Torrisi e il loro amore e all’orizzonte… ma forse il marito di Mary non è veramente morto.

Alle 21:21, torna su Canale una nuova puntata di Come sorelle. Cemal scopre tutto del piano di Cahide. Quest’ultimo si convince che per liberarsi di Cemal dovrà per forza ucciderlo.

17 Again – Ritorno al liceo è il film che questa sera manda in onda Italia 1 1989. La vita del Mike a 17 anni è perfetta: è un campione di baskett, ha l’amore di Scarlet e un brillante futuro davanti. Rinuncia a tutto però quando la fidanzata gli rivela di essere incinta.

Siamo nel 2009 e la vita di Mike è un disastro: il suo matrimonio è a un passo dalla fine e i figli lo odiano. Così torna a scuola, per camminare tra le aule del suo vecchio liceo e lì sogna di poter avere di nuovo 17 anni.