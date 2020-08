Ad un passo dalla fine di agosto, la programmazione Tv predilige ancora telefilm e film, ma per gli appassionati di sport c’è un avvenimento importante: la finale di Champions League.

Questa sera in onda sui canali Rai

Su Rai 1 torna anche Non dirlo al mio capo con due nuove puntate. Massimo scopre che è stato Enrico a difendere l’uomo che anni prima ha investito e ucciso i suoi genitori. Ma insieme aiuteranno poi Lisa quando viene accusata di spaccio di stupefacenti. Diego deve trovare il coraggio di dire a Lisa una dura verità.

Su Rai 2 va in onda Hawaii Five 0 in prima visione Rai con la puntata Paura in galleria. Un tunnel viene fatto crollare per far evadere un trafficante di droga che sta collaborando con le autorità. A seguire andrà in onda una nuova puntata di N.C.I.S. New Orleans dal titolo Sabotaggio. Un Guardiamarina scompare mentre sta cercando fratello, ma poco dopo viene ritrovato morto all’interno di un cantiere di una società che si occupa di ricerca.

Rai 3 sceglie il film Il segreto dei suoi occhi. Ray, ex agente dell’Fbi, da più di 10 anni cerca l’uomo che ha stuprato e ucciso la figlia della sua collega.

Quando crede di trovare una traccia si mette sulle tracce di un uomo insieme alla collega, ma è l’uomo giusto? O si sta accanendo su un innocente?

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Su Rete 4 in prima serata va in onda #CR4 La Repubblica delle donne remix. Un programma dedicato alle donne.

Su Canale 5 va in onda la finale di Champions League. La competizione europea più importante arriva al suo scontro finale, ma senza nessuna squadra italiana: PSG-Bayern Monaco.

Italia 1 sceglie il film New York Academy per la serata di domenica 23 agosto. Ruby è una ballerina classica pronta a frequentare il conservatorio di Manhattan. Johnny, invece, è un violinista di strada, che suona nella metropolitana. Uno scontro tra crew porta così tanto scompiglio che i due non solo finiscono per conoscersi ma a Johnny viene sottratto il violino del nonno. Ruby e Johnny partecipano ad un concorso insieme sperando che a scuola ci possa essere un posto anche per lui.