Cosa prevede la programmazione di Rai e Mediaset per questa sera, lunedì 24 agosto 2020, sui loro maggiori canali.

Questa sera in onda sui canali Rai

Pietro Mennea – La freccia del Sud, è questa la scelta del film di questa sera per Rai 1. Il film con la regia di Ricky Tognazzi e interpretato da Michele Riondino, è una riproposta della rete in questi giorni estivi. Un ricordo della storia del velocista di Barletta e insieme al suo storico allenatore Carlo Vittori. Tutto comincia con le Olimpiadi di Mosca del 1980, quelle storiche per la storia dell’atleta.

Pietro Mennea è ai blocchi di partenza e in un attimo torna indietro nel tempo fino a quando la sua vita è cambiata.

Rai 2 manda in onda alle 21:20, il telefilm Hawaii Five – 0 con la puntata Mistero in fondo al mare, una prima visione Rai. La squadra questa volta è alla ricerca di un modo per risolvere il caso della morte di un sub nel relitto di un aereo affondato trent’anni prima.

La puntata di Presa diretta, in onda in prima serata su Rai3, sarà completamente dedicata al Terremoto di Accumoli, Arquata del Tronto, Amatrice e tutta la zona il cui drammatico anniversario ricorre proprio oggi, era infatti il 24 agosto 2016.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Alle 21:27 su Rete 4 va in onda Out of time. Denzel Washington interpreta un poliziotto rimasto vittima di un complotto: una donna con cui aveva avuto una relazione muore improvvisamente insieme al marito e lui è il primo sospettato.

Windstorm – Contro ogni regola, il film dell’amicizia tra un cavallo e una ragazzina è di nuovo la scelta di Canale 5.

La ragazza scopre delle ferite sul suo addome, ma non solo, la tenuta è anche sull’orlo del fallimento. Cosa bisognerà fare per salvare la fattoria? Forse vincere un torneo?

Alle 21:10 torna in onda Battiti Live, il lunedì di Italia 1 all’insegna della musica estiva torna ad allietare la serata degli appassionati.