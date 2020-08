Chi segue Amici di Maria De Filippi dal principio non potrà non ricordarsi del suo volto, uno dei più temuti ma anche apprezzati all’interno di un talent che negli anni ha saputo rinnovarsi e cambiare spesso aspetto. Si è spenta all’età di 74 anni una delle tante care opinioniste di Maria De Filippi, Rita Speranza.

Amici, morta Rita Speranza

Forse non tanto per il nome, Rita Speranza, ma come “La Professoressa”, in tanto riusciranno a ricordarla. Per farlo bisogna tornare indietro negli anni, sfogliare l’album dei ricordi di Maria De Filippi e del suo talent di successo, Amici di Maria De Filippi nato all’epoca come Saranno Famosi.

Ai tempi, come tutti ben ricorderanno, il talent aveva un suo format e modo di funzionare ben diverso da come appare odiernamente. Modus operandi scomparso negli anni era infatti dare la possibilità ad un pubblico “scelto” da Maria De Filippi di poter commentare esibizioni ma anche diatribe e avvenimenti all’interno del talent.

Rita Speranza e Maria De Filippi ad Amici di Maria De Filippi. Fonte: Facebook

Chi era la “Prof” del pubblico parlante

Tra le “voci parlanti” del pubblico, figurava proprio la signora Rita Speranza, passata alla storia come La Professoressa e non a caso dato che nella vita era un’insegnante di Lettere.

In quanto tale, molto precisa e attenta ai particolari, qualcuno la ricorderà sicuramente anche per il suo essere molto puntuale e puntigliosa tale da essere una delle voci del pubblico più “temute” dai ragazzi. Intervistata circa un anno fa da Notizie.it, la Speranza aveva così raccontato della sua esperienza televisiva: “Ho sempre detto solo ed esclusivamente quello che pensavo.

Molti altri miei ‘colleghi’ invece a volte erano parecchio pilotati perché cercavano di dire quello che Maria De Filippi voleva sentirsi dire“.

Guarda il video:

certamente scriveremo nuove avventure Pubblicato da Rita Speranza su Mercoledì 26 settembre 2018

Approfondisci

TUTTO SU AMICI DI MARIA DE FILIPPI

TUTTO SU MARIA DE FILIPPI