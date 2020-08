Cosa va in onda questa sera in televisione? Ecco le scelte di Rai e Mediaset per la serata di martedì 25 agosto. Solo Italia 1 presenta una interessante novità.

Questa sera in onda sui canali Rai

Un paese quasi perfetto è la scelta di Rai 1 per questa sera. Fabio Volo, Miriam Leone, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso inscenano una commedia in cui un gruppo di amici vuole riportare in auge Pietramezzana, un centro minerario. Per riaprire la fabbrica, però, serve un medico, e lì manca da tempo.

Torna questa sera con due nuove puntate anche Squadra Speciale Cobra 11, in onda su Rai 2.

Corse clandestine: durante una corsa clandestina in autostrada c’è un grave incidente. Un pilota viene arrestato, l’altro invece subisce alcuni attentati. Libertà vigilata: La baby-sitter del figlio di Susanne viene attaccata da persone sconosciute e la squadra indaga su un ex ragazzo…

Morto Stalin, se ne fa un altro è la scelta di questa sera su Rai 3. Quando Stalin muore, i suoi fedeli si affrontano in una lotta per il potere. Nessuno di loro, però, sembra interessato al Paese.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Il film Matrimonio alle Bahamas va in onda questa sera Rete 4. Un italoamericano e una italiana si conoscono Miami dove tra loro scoppia l’amore. La coppia decide allora di convolare a nozze alle Bahamas.

Durante i preparativi del matrimonio, si incontrano per la prima volta le rispettive famiglie, che non potrebbero essere più diverse.

Alle 21:20 torna in onda Lo show dei record, Su Canale 5 si va a caccia di nuovi strani record in giro per il mondo.

Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa va in onda questa sera su Italia 1 in prima visione assoluta. La serie verte sulle indagini per catturare il famoso serial killer: Il collezionista di ossa. Lincoln Rhymes è il protagonista, genio della criminologia forense è diventato tetraplegico inseguendo l’assassino, ma non ha mai smesso di cercarlo.