Classe 1965, Vladimir Luxuria mostra il fisico e fa bene! Solo complimenti per l’attivista ed politica italiana che si sta godendo le vacanze estive in riva al mare nel Molise, come lei stessa specifica in numerosi post pubblicati su Instagram. Tra le tante fotografie a testimonianza del suo dolce e meritato far niente, spicca però uno scatto in bikini che non fa che mettere in risalto quello che è un fisico impeccabile!

Vladimir Luxuria in bikini fa il pieno di like

“Ammazza che fisico“; “Ammazza che fisico e che invidia“; “In formissima“; sono solamente alcuni dei primi commenti al di sotto dell’ultimo post pubblicato da Vladimir Luxuria che si giova delle fresche onde del mare per trovare un rimedio al caldo estivo.

Un bel cappello per proteggersi dal sole, i capelli ancora bagnati dopo un tuffo in acqua, la luce tipica del tramonto che illumina il corpo e un fisico da fare davvero invidia.

Vladimir Luxuria si mostra in bikini. Fonte: Instagram

La foto in bikini: il fisico da urlo

Si mostra così Luxuria, con un bikini dorato e luccicante che nulla ha da invidiare ad una 20enne.

Una forma fisica pazzesca che ovviamente viene notata dagli utenti di Instagram suoi follower che hanno fatto una vera e propria gara di complimenti per lei. “E quando la notte sembra così buia l’alba invece arriva ad accarezzarti con i suoi raggi, a trasformare ogni lacrima in uno zaffiro splendente – scrive Vladimir Luxuria nella didascalia a corredo dello scatto – a rendere il dolore un lontano ricordo il cui solo pensiero di averlo superato rende ogni minuto del tuo presente pieno di gioia, forza e speranza.

Buona serata“. Un pensiero più che positivo quello che l’ex deputata ha voluto lanciare ai suoi fan che però, vicino alla foto, è passato leggermente inosservato.

