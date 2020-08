Un’estate che si tinge di dolcezza per Gigi D’Alessio, il cantante ha dato il benvenuto alla sua seconda nipotina, Sofia.

È nata Sofia: la nipote di Gigi D’Alessio

La piccola è la figlia del figlio del cantante, Claudio D’Alessio e della compagna Giusy Loconte. L’annuncio è arrivato tramite un tenerissimo post su Instagram; una foto dallo sfondo rosa a pois, con al centro due scarpine da bimba e la scritta: “Welcome Sofia” e la data 26.08.2020.

La foto è stata accompagnata da una didascalia dove il neo papà ha dato il benvenuto alla neonata: “Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna.

Benvenuta Amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio”.

La gioia di Gigi D’Alessio

Il cantante ha ricondiviso il post di una fan in una delle sue Instagram Stories, in cui c’erano gli auguri per la nascita della piccola: “Auguroni al nonno più fantastico e meraviglioso che c’è”.

Il post di Gigi D’Alessio su Instagram

Chi è Claudio D’Alessio

Claudio D’Alessio è il figlio nato dal matrimonio tra il cantante e Carmela Barbato. Claudio ha già una figlia, nata da una precedente relazione, si chiama Noemi ed ha 14 anni.

Il figlio di Gigi D’Alessio ha avuto diverse relazioni sentimentali, tra le quali si ricordano quella con Nicole Minetti e Cristina Buccino, oggi è legato sentimentalmente alla compagna Giusy Lo Conte, conosciuta nel 2017. Lei, ballerina per programmi di punta come Made in Sud, Tale e Quale Show, L’anno che verrà, I migliori anni…

Claudio D’Alessio e Giusy Lo Conte su Instagram

La coppia è al settimo cielo ed è stata inondata da messaggi d’amore da amici e fan.

Tra gli auguri ricevuti c’è anche quello di Guendalina Tavassi che scrive: “Finalmente! Tantissimi auguri ragazzi!” e quelli di Anna Tatangelo, che ha dato il benvenuto alla piccola con tanti cuoricini.

