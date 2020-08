Ospite della puntata odierna di Io e te, il ballerino Kledi Kadiu si è raccontato a tu per tu con il conduttore Pierluigi Diaco. A cominciare da una figura importantissima che ha segnato nel profondo la sua carriera: Maria De Filippi. La conduttrice l’ha “lanciato” sul piccolo schermo e di lei racconta: “È tosta, esigente, seria“.

Kledi Kadiu ospite a Io e te

Io e te, uno dei programmi targati Rai che continuano ad andare in onda quest’estate, ha sempre come protagonisti esponenti della televisione e dello spettacolo italiano. Nella puntata andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 agosto, il conduttore Pierluigi Diaco ha accolto nel suo studio Kledi Kadiu.

Il ballerino di origini albanesi è stato indubbiamente una delle figure di spicco del suo settore all’interno della televisione italiana. Tant’è che è divenuto noto al grande pubblico nei programmi di Maria De Filippi C’è posta per te e Amici, ricevendo l’affetto dei telespettatori e riscuotendo un notevole successo. Proprio sulla conduttrice Mediaset, che l’ha “lanciato” sul piccolo schermo, Kledi ha voluto spendere qualche parola.

Kledi racconta Maria De Filippi

Mosso dai bellissimi ricordi di questa carriera al fianco di Maria De Filippi, Kledi Kadiu ha voluto raccontare alcuni tratti del carattere della conduttrice: “Maria è tosta, esigente, seria, ha un fiuto particolare per le persone.

È una persona molto corretta, è rimasta nel mio cuore non solo per quello che mi ha dato e siamo ancora in contatto“. Ed è da C’è posta per te che questo sodalizio artistico ha preso il via: “Da lì hanno avuto inizio i nostri 17 anni di collaborazione“. Una collaborazione che ha portato Kledi Kadiu ad entrare anche nel corpo di ballo del talent della conduttrice Amici, all’interno del quale è diventato un vero e proprio punto di riferimento per diversi anni.