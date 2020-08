Cosa non si farebbe per i nipoti. Lo sanno bene i nonni come Mara Venier e Nicola Carraro che in vacanza si sono fatti travolgere dal buonumore e dalla forza assoluta del piccolo Claudietto.

Mara Venier balla con il nipotino

Nicola Carraro si improvvisa regista del “nuovo” video di Occidentali’s Karma. Gli interpreti? Mara Venier e il nipote Claudietto. I due infatti affrontano una classica mattina per chi ha in casa un bambino. Il nipotino della conduttrice di Domenica In si sveglia infatti più energico che mai e pronto a lanciarsi in un balletto sulle note della canzone di Francesco Gabbani.

La nonna non è da meno, anzi. Anche lei si lascia trascinare dall’entusiasmo del piccolo e si mette a ballare. Intanto Nicola Carraro li incita entrambi. “Il nostro consueto risveglio“, scrive la Venier felice sui social.

Guarda il video

L’amore per Claudietto

Da tempo ormai si sa che tra la Venier e Claudietto c’è un rapporto molto stretto di amore reciproco. Al settimanale Oggi aveva raccontato: “La morte di mia madre è stato un dolore immenso per me, solo con Claudietto il tempo ha ricominciato a essere scandito, vissuto“.

Claudietto ha cambiato tutto per lei: “Mio nipote è stato un vero miracolo, e mi piace pensare che sia stato un regalo di mia mamma da lassù: io credevo davvero che la mia vita fosse finita“. Tra nonna e nipote è stato amore a prima vista: “Mi è bastato vederlo, e sono letteralmente impazzita per lui. L’ho guardato e ho pensato “è uguale a me”. Mi sembrava di riuscire a specchiarmi in lui, ed è stata vita. Piena, intensa, straordinaria“.

Approfondisci

Mara Venier all’attacco degli influencer: “Alla lunga rompono i co****ni”

Stefano De Martino, per lui c’è un futuro in Rai al fianco di Mara Venier?

Mara Venier, la paura per la salute di Nicola Carraro: “Non dormivo e piangevo”