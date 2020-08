Cosa va in onda oggi mercoledì 26 agosto 2020 in televisione? Ecco la programmazione Rai e Mediaset per questa sera.

Questa sera in onda sui canali Rai

Su Rai 1 torna l’appuntamento settimanale con Superquark alle 21.25. Nel programma di Piero Angela vedremo un documentario della BBC dedicato al Nord America: nel continente, caratterizzato da climi estremi, osserveremo come le diverse specie di animali selvatici si adattino a questi. Successivamente, il progetto innovativo per eliminare la CO2 prodotta dalle industrie, ma anche i pro e i contro dello smart working.

Rai 2 propone alle 21.20 il telefilm di azione Squadra Speciale Cobra 11. Nel primo episodio Carnivors, Semir nota un uomo armato all’interno di un bar. Dopo l’inseguimento, scopre che il fuggitivo è stato ucciso da un poliziotto che si dichiara innocente. In Protezione sposa, Jenny è assegnata come guardia del corpo ad una ricca imprenditrice che viene perseguitata da un maniaco. Ma la donna scoprirà presto che lo stalker potrebbe essere una persona di cui si fidava.

Rai 3 propone il film The Square. Christian è un conservatore di un museo d’arte contemporanea, impegnato anche in cause umanitarie.

“The Square” è il nome del suo ultimo progetto: un’installazione per promuovere l’altruismo. Ma quando all’uomo viene rubato il telefono, la sua reazione metterà in dubbio i suoi ideali pacifici.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Su Rete 4 Terzo Indizio alle 21.25, in cui Barbara De Rossi ripercorre casi di femminicidio e fatti di cronaca che hanno fatto parlare l’opinione pubblica.

Canale 5 propone invece Come sorelle. Nell’ottavo episodio della fiction, Cemal rivela di voler sposare Cahide e costringere le sorelle a vivere secondo le sue regole, ma le cose non andranno secondo i suoi piani.

Su Italia 1 va in onda alle 21.30 il film Codice 999. Un gruppo di poliziotti corrotti mettono a segno rapine bancarie e crimini di ogni tipo. Per volere della mafia russo-israeliana, i poliziotti sono costretti ad un colpo apparentemente impossibile.