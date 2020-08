Anna Falchi è fidanzata con Andrea Ruggieri da ormai molti anni ma nessun matrimonio all’orizzonte. Ben presto, la coppia andrà a convivere ma l’idea di convolare a nozze sembra non piacere a nessuno dei due.

Anna Falchi: matrimonio? No, grazie

Anna Falchi e Andrea Ruggieri sono fidanzati da nove anni. Una relazione che va a gonfie vele e il matrimonio non si scorge all’orizzonte. Anzi, ben diverse le intenzioni della coppia. Infatti, come ha raccontato di recente a Novella 2000 proprio la Falchi, lei ed il fidanzato, sarebbero pronti a convivere.

Un bel passo per la coppia che sembra decisa a compierlo. La storia con Andrea Ruggieri sembra essere più che solida e secondo la Falchi, il matrimonio non è necessario e addirittura deleterio. “Il nostro bello è che siamo arrivati a festeggiare nove anni e abbiamo ancora il brio delle coppie giovani, non abbiamo bruciato le tappe…Non c’è bisogno per forza del matrimonio, che anzi può risultare un vincolo pesante. Oggi preferisco la spontaneità di un rapporto cresciuto nel tempo, se le cose ingranano, dopo tanti anni che uno sta insieme, non serve cambiare gli equilibri.

Le nozze potrebbero addirittura rovinare“.

Com’è nato l’amore tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri

Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, è nipote di Bruno Vespa ed è stato proprio merito di Federico, il figlio di quest’ultimo, se tra lui e Anna Falchi è nato l’amore. Infatti, come ha dichiarato l’attrice si sono incontrati in radio e poco a poco è nata un’amicizia che si è trasformata in molto di più: “Ci siamo conosciuti attraverso la radio: lavoravo a Rtl a Onorevole Dj con Pierluigi Diaco che quell’anno, era il 2010, fece Unomattina estate e in radio fu sostituito da Federico Vespa, figlio di Bruno.

Una sera venne il cugino di Federico, appunto Andrea Ruggieri. Ci siamo conosciuti così. Ognuno aveva la sua vita, io ero incinta. Poi ci siamo rivisti a cena da amici comuni, col tempo è nata un’amicizia, poi altro…”.

Chi è Andrea Ruggieri

Andrea Ruggieri, Membro della Camera dei Deputati italiana dal 2018, è nato a Roma il 21 novembre del 1975. Dopo il diploma si è laureato in Giurisprudenza ed è avvocato dal 2001.

Inoltre, è anche giornalista professionista dal 2007 ed è stato un inviato in diversi programmi di Rai 1 e Rai 2, oltre ad aver collaborato come autore.