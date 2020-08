Eliana Michelazzo, molto nota ormai al pubblico televisivo per il caso Pamela Prati – Mark Caltagirone, solo ieri ha raccontato di essere risultata positiva al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna, come hanno fatto anche molti altri vip in questi ultimi giorni. Ora Eliana Michelazzo è stata ricoverata d’urgenza al policlinico Gemelli Roma, rivela l’agenzia di stampa AdnKronos.

Eliana Michelazzo in ospedale

L’ex manager di Pamela Prati ha raccontato ieri di aver contratto il coronavirus in vacanza. Le sue condizioni di salute però si sarebbero aggravate nella notte appena passata, tanto che alla fine sarebbe stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Gemelli in ambulanza per tutte le cure del caso.

Il racconto di Eliano Michelazzo

Eliana Michelazzo ha trascorso la serata di Ferragosto al Billonaire in Costa Smeralda. Come lei, anche molti altri vip hanno scelto il locale di Briatore per festeggiare. “Al ‘Billionaire’ la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento.

Negli altri locali c’era lo spazio mentre da Briatore no“, così l’ex manager di Pamela Prati aveva raccontato all’Adnkronos appena qualche ora fa. E ancora: ”Io sono andata a cena con degli amici al ‘Billionaire’ la sera di Ferragosto poi sono scesa con loro nella discoteca e faceva un caldo pazzesco. C’era un ammasso di persone mai viste prima! Ricordo che c’era uno spruzzo di aria gelida che arrivava all’improvviso, una ventata che si propagava per tutto il locale. Immaginate che con il sudore chi era infettato ha propagato il virus per tutto il locale”.

Approfondisci

Eliana Michelazzo sull’intervista a Pamela Prati: “Mi viene da ridere”

Eliana Michelazzo diventa cantante, il singolo ispirato a Mark Caltagirone

Eliana Michelazzo si scaglia contro Massimo Giletti