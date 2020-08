Uno dei programmi più longevi della TV italiana scalda i motori: dal 2 settembre riparte Forum con nuove puntate registrate prima del lockdown e finora mai andate in onda. Invece, la nuova stagione comincerà ufficialmente dopo qualche giorno. Ad annunciarlo, è stata Barbara Palombelli che ha anche rivolto un affettuoso messaggio ai telespettatori. Oltre a Forum, anche lo spin off Lo Sportello di Forum si prepara a trasmettere puntate mai viste prima.

Forum torna con puntate inedite dal 2 settembre

Da mercoledì 2 settembre, Forum torna a fare compagnia ai telespettatori con nuove puntate finora mai andate in onda.

Non si tratterà però di quelle della nuova stagione (quella di quest’anno sarà la 36esima, a conferma del grande successo del programma Mediaset). Infatti, solo dal 14 settembre Barbara Palombelli aprirà il Tribunale “più spiato” dagli italiani.

In ogni caso, gli affezionati al programma non devono preoccuparsi: già dal 2 settembre i telespettatori potranno infatti seguire puntate mai andate in onda finora a causa della sospensione della trasmissione, avvenuta a marzo per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Sui canali social di Forum, a spiegarlo è stata proprio Barbara Palombelli: “Dal 2 settembre Forum torna con le puntate originali che avremmo voluto mandare (in onda, ndr) nei giorni del Covid, ma dal 14 settembre saremo sempre in diretta, sempre con voi, sempre alle 11,00 e sempre su questa rete, Canale 5“.

Inoltre, anche lo spin off Lo Sportello di Forum torna a partire dalla prossima settimana, da venerdì 4 settembre alle 14,00 su Rete 4, con le nuove puntate.

Il messaggio di Barbara Palombelli ai telespettatori

Dopo aver annunciato il ritorno di Forum con nuove puntate inedite e l’inizio della nuova stagione, la conduttrice Barbara Palombelli si è rivolta direttamente ai suoi affezionati telespettatori.

La giornalista ha infatti rivolto un messaggio a chi segue la trasmissione che presenta ormai dal 2013: “Mi siete mancati tantissimo, ma stiamo per tornare! Prestissimo, staremo di nuovo insieme, tutti i giorni, sempre qui (a Forum, ndr). Vi aspetto e vi voglio bene“.

