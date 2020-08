Sono poche le notizie che arrivano dal Bufalini di Cesena dove nella giornata di mercoledì è arrivato in gravi condizioni un ciclista dopo essere stato investito.

Notizia di oggi che l’uomo in questione sarebbe il fratello della nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta.

Forlì, investito il fratello di Maria Teresa Ruta

L’identità è balzata alla cronaca solamente nella giornata di oggi ma i fatti risalgono a mercoledì. Erano circa le 18 quando un uomo di 50 anni, un ciclista, veniva gravemente investito a Forlì. L’incidente sarebbe avvenuto ad un incrocio e secondo quanto ricostruito in questi giorni dalla Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, sarebbe stata un’auto a travolgere il 50enne che a bordo della sua bicicletta stava prendendo parte ad una manifestazione, la Gran Premio Krifi Caffè organizzata dalla Asd Cicloclub Estense.

Stando a quanto finora raccolto, l’auto avrebbe infranto il divieto, dovuto alla manifestazione, che vietava il transito nell’aerea dalle 16 alle 20 del medesimo giorno. Alla guida dell’auto, secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, ci sarebbe stata un’84enne.

L’urto tra la vettura e il ciclista sarebbe stato particolarmente violento anche in ragione della velocità a cui stava viaggiando l’auto che l’ha trascinato per diversi metri sull’asfalto prima di fermarsi.

In ospedale in codice rosso e ricoverato in Rianimazione

L’uomo in questione si chiama Stefano Ruta ed è il fratello di Maria Teresa Ruta, noto personaggio televisivo. Immediatamente soccorso da un’ambulanza, l’uomo, incosciente, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dove i medici lo hanno immediatamente visitato. Attualmente Ruta si troverebbe ricoverato nell’ospedale di Cesena in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale e le sue condizioni, parse grave in un primo momento, sarebbero ora stabili.

All’uomo sarebbe stato diagnosticato un trauma toracico e un trauma cranico.

