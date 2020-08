Cosa va in onda sui principali canali Rai e Mediaset oggi domenica 30 agosto? Ecco la programmazione della serata, ad un passo dalla fine del mese di agosto.

Questa sera in onda sui canali Rai

Su Rai 1 andrà in onda Il sindaco pescatore. La pellicola è ispirata alla vera storia del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Il protagonista è il coraggioso sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso nel 2010 dalla camorra per essersi opposto ai malavitosi del posto.

Rai 2 propone alle 21.05 la serie poliziesca Hawaii Five-0 con 2 episodi.

In La superspia, la squadra indaga sul rapimento di una liceale. Il veicolo usato per il rapimento viene ritrovato, con dentro i rapitori morti. Quando la ragazza viene trovata salva, cominciano a nascere i dubbi. In Resa dei conti, Pride viene sollevato dal suo incarico e invitato da Isler ad unirsi ad una squadra segreta che dà la caccia ad Apollyon. Intanto Lasalle e Gregorio indagano sulla sparizione di un sottufficiale della Marina.

Rai 3 manda in onda il thriller Broken city. Billy Taggart è un ex agente di polizia che lavora ormai come detective privato.

L’uomo indaga sul presunto tradimento da parte di una donna, moglie di chi gli ha fatto perdere il posto di lavoro come poliziotto.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Su Rete 4 andrà in onda il film di azione Danni collaterali. Gordon, vigile del fuoco, sta tornando a casa quando un’esplosione distrugge tutta la sua famiglia. L’uomo inizia allora una caccia per trovare i responsabili.

Canale 5 propone la nuova serie L’ora della verità, con Caterina Murino e Mathilde Seigner.

È la storia di Clotilde, che da ragazza assiste alla morte di tutti i membri della sua famiglia in un terribile incidente. L’evento segnerà per sempre la giovane, che dopo molti anni vuole tornare sul posto per scoprire la verità e un indizio la convincerà che non si è trattato di un incidente.

Su Italia 1 la commedia Due gran figli di… Peter e Kyle sono 2 fratelli gemelli cresciuti da una madre single. Una volta adulti, la donna confessa che il padre non è morto e di non conoscere nemmeno lei l’identità.

I 2 si mettono così in viaggio alla ricerca del loro padre biologico tra mille imprevisti e colpi di scena.