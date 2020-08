Quali sono i programmi che ci terranno compagnia nella serata di oggi venerdì 28 agosto? Ecco la programmazione delle principali reti Rai e Mediaset per questa sera.

Questa sera in onda sui canali Rai

Su Rai 1 in prima tv alle 21.25 il film Tutti in piedi. Jocelyn è un mentitore di professione e sempre alla ricerca di nuove conquiste. Per sedurre Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sorella di Julie è veramente disabile e Jocelyn dovrà adattarsi alla nuova vita.

Rai 2 propone invece il thriller Mai fidarsi del mio vicino.

Katie è una giovane ragazza ai domiciliari per la sua cattiva condotta a scuola. Durante la permanenza in casa conosce il bel John, un ragazzo che si è appena trasferito nel quartiere. Ma Katie sospetta che l’attraente giovane nasconda un segreto e cercherà di andare fino in fondo con l’aiuto della sua cara amica Samantha.

Su Rai 3 andrà in onda Miami beach di Carlo Vanzina, con Ricky Memphis e Max Tortora. Nell città americana si trasferiscono per studio Luca, romano, figlio di Giovanni, e Valentina, milanese, figlia di Olivia.

Durante il viaggio in aereo, Olivia e Giovanni litigano furiosamente, ma tra i 2 figli dei litiganti sboccia l’amore.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Rete 4 propone il thriller Il collezionista. Il detective Alex Cross è alla ricerca della nipote scomparsa nel nulla e raggiunge la North Carolina, sospettando che si tratti di una delle tante vittime di un misterioso omicida che rapisce e uccide giovani ragazze. Il detective sarà aiutato da una poliziotta sfuggita al maniaco.

Su Canale 5 andrà in onda Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato.

Oscar, avvocato di successo, chiede la mano della collega Sienna. Ma l’uomo non sa che la fidanzata è ancora legalmente sposata con il marito Tyler, che non le concede il divorzio. Sienna allora parte per la Cornovaglia per affrontare il marito e anche il doloroso passato.

Su Italia 1 alle 21.30 il film Io sono leggenda. Un virus terribile sta trasformando le persone in animali mostruosi simili a vampiri. A New York, l’unico sopravvissuto al contagio è Robert, che insieme al cane Sam affronta i mostri per sopravvivere e trovare una cura per l’umanità.