Quali sono le scelte della serata del 29 agosto 2020 per la Rai e Mediaset. Ecco la programmazione sui maggiori canali delle due reti.

Questa sera in onda sui canali Rai

Una storia da cantare – I cantautori a Sanremo torna su Rai 1 con una nuova puntata. A capo della storia che segue il viale dei ricordi, il cantautore Enrico Ruggeri, insieme a Bianca Guaccero pronta a raccontare aneddoti e curiosità.

Su Rai 2 torna il telefilm N.C.I.S. Los Angeles con due nuove puntate. Simulazioni di guerra: Callen, Sam, Kensi e Deeks lavorano sotto copertura per indagare su un’imboscata riconducibile a un signore della droga.

Lezioni di storia: La squadra indaga su un terrorista scampato al massacro che ha ucciso tutti i suoi camerati

The Hateful Eight è il grande film che ha scelto di mettere in onda Rai 3. Lungo i sentieri rocciosi del Wyoming, una diligenza corre più forte del vento. Un vento che promette furia e tempesta. Una diligenza, un cacciatore di taglie nero che ha servito la causa dell’Unione e un viaggio pieno di incontri difficili e luoghi in cui cercare un rifugio.

Stasera in onda sui maggiori canali Mediaset

Su Rete 4 in prima serata torna con una nuova puntata il telefilm, Una vita. Un gruppo di cameriere e quattro famiglie per le quali lavorano, tutti nello stesso edificio, tra intrighi, sentimenti, gioie e dolori.

Gianni Morandi Live in America è la scelta di Canale 5 per questa serata. Tutti i più grandi successi di Gianni Morandi, quelli indimenticabili, impressi nella memoria collettiva di grandi e più piccoli in onda in un concerto all’Arena di Verona.

A-X-L Un’amicizia extraordinaria è il film che andrà in onda sabato sera su Italia 1. Miles è un motociclista che partecipa ai rally, ma senza ottenere successo. Un incontro cambia la sua vita: nel deserto A.X.L. trova un cane robot progettato per essere un’arma militare. Tra i due nasce subito un forte legame, ma chi ha progettato quel cane ora lo rivuole indietro.