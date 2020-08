Settembre è sempre più vicino e così anche le trasmissioni tipiche dell’autunno. Tra queste c’è anche Uomini e donne, il noto programma di Maria De Filippi. Intanto però le registrazioni sono cominciate e c’è già qualche anticipazione.

Il nuovo studio di Uomini e Donne

Uomini e Donne si adatta alle nuove regole anti-covid. Stando alle anticipazioni de Il vicolo delle news è già stata registrata la prima puntata della trasmissione che ha visto in puntata sia i partecipanti al trono classico che quelli del trono over, la fase più seguita del programma della De Filippi.

Il pubblico, corteggiatori e tronisti

Una nuova disposizione per il pubblico del programma che questa volta verrà posizionato in parte dietro ai tronisti e agli opinionisti del programma e in parte anche dietro Maria De Filippi, dove siamo abituati a vederli.

Divisi come sempre in file anche i corteggiatori e le corteggiatrici. Questa volta però saranno anche divisi dal plexiglass, come previsto dalle nuove norme di sicurezza. A tutti gli spettatori presenti in studio verrà fatto il test sierologico istantaneo, e verrà fornita una mascherina.

I nuovi tronisti

Attraverso il sito del programma, qualche giorno fa, si è aperta la votazione per scegliere i due tronisti tra tre proposte.

Il pubblico alla fine avrebbe scelto Davide e Gianluca, ma si è aperta anche una possibilità per l’escluso, Blanda. Il “terzo classificato”, per così dire, della votazione, è stato in realtà scelto da Roberta Di Padua, che gli ha proposto di restare.

Oltre ai due tronisti c’è spazio anche per due nuove troniste: Jessica e Sofia. Per tutti i tronisti sono scesi 25 corteggiatori e 25 corteggiatrici e a questo si aggiunge una nuova importante opportunità per tutti i partecipanti.

Ai corteggiatori, infatti, è stato fornito un telefono che possono usare per scambiare messaggi con il tronista che vogliono conquistare. Lo scambio di messaggi non resterà segreto, sarà Gianni Sperti a leggere durante la trasmissione tutti gli scambia che ritiene importanti e rilevanti.

Infine al centro dello studio è presente una pedana rotonda con tutti i led sopra che mostrano le varie immagini e i video che prima si vedevano sul monitor grande.