Flavio Briatore ha ufficialmente lasciato il San Raffaele di Milano, ospedale nel quale era stato ricoverato lo scorso martedì. Secondo alcuni rumors, Briatore passerù la quarantena domiciliare ospite nella residenza di Daniela Santanché.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 15- Flavio Briatore è arrivato a casa di Daniela Santanché; al suo arrivo è stato accolto da una schiera di giornalisti. Alla domande sulle sue condizioni, l’imprenditore ha risposto con ironia: “Sto bene, non avvicinatevi o vi attacco tutto“.

Briatore era stato ricoverato con urgenza lo scorso 25 agosto, secondo quanto riferito da L’Espresso a causa del Coronavirus, contratto in Sardegna, nello stesso Billionaire di cui è proprietario.

Il famoso imprenditore aveva però dichiarato che non si trattava di Covid-19 (nonostante il tampone abbia avuto esito positivo).

Dopo un’anticipazione nella giornata di venerdì, Flavio Briatore ha lasciato l’ospedale San Raffaele, che ha dato l’ok alle dimissioni.

Stando a diverse indiscrezioni, Flavio Briatore passerà la quaratena post ospedaliera ospite da Daniela Santanché a Milano. Secondo quanto riferito da Ansa, l’imprenditore avrebbe preferito tornare nella sua casa di Montecarlo, decisione fortemente sconsigliata dai medici.

Flavio Briatore ha commentato la quarantena con un post pubblicato sul suo profilo Instagram circa un’ora prima dell’annuncio delle dimissioni. Si tratta di una foto dove lui e il figlio Nathan Falco sono seduti su una sedia in giardino, accompagnata dalla didascalia: “14 giorni passano in fretta“.

La foto è stata commentata da Elisabetta Gregoraci con diverse emoji di incoraggiamento. Mamma e figlio intanto si sono sottoposti al tampone, ed entrambi sono risultati negativi.

Sul ricovero di Briatore e sulla polemica scatenata da tutti i vip positivi passati dalla Sardegna e dal Billionaire era interventuta proprio lei cercando di smorzarle. “Il problema non è la notte sarda ma le notti in generali“, ha detto, aggiungendo: “Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua“

