Il mercoledì ci riserva tante sorprese, come la musica, oggi in tv con Carlo Conti e Vanessa Incontrda, o le serie più amate del momento come The Good Doctor. Ma non manca il cinema nella programmazione con tante storie, drammatiche, divertenti, ma anche vere, come quella italiana del Generale Dalla Chiesa.

Scopriamo allora cosa ci aspetta questa prima serata di martedì 2 settembre, tanto sulla Rai che sulla Mediaset.

Rai, tra spettacolo e storie in tv

La Rai in questo martedì fa spazio alla musica, ma anche al cinema d’autore, come alle prime tv di una serie molto seguita degli ultimi tempi, The Good Doctor.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla programmazione Rai.

I Seat Music Awards

Su Rai alle 21.30 vanno in onda dall’Arena di Verona i Seat Music Awards, giunti alla loro edizione numero 14. A condurre lo show un duo d’eccezione composto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che presenteranno gli artisti dell’evento: in 50 si alterneranno sul palco. L’intero incasso dello spettacolo sarà poi devoluto al fondo Covid-19 – Sosteniamo la musica, che ha lo scopo di sostenere tutte le figure del settore musicale, fortemente colpito dalle conseguenze della pandemia.

Mercoledì, storie sulla Rai

Su Rai 2, alle 21.20, andrà in onda in prima visione tv la terza stagione di The Good Doctor, con gli episodi 15 e 16. Nella prima puntata, Le Parole non Dette, Shaun, interpretato da Freddie Highmore, farà tardi sul lavoro per preparare la colazione a Carly. Intano all’ospedale nasce un bambino con una grave malformazione: il piccolo ha una trachea che non è del tutto formata e Shaun subito stabilirà un contatto con il neonato.

Su Rai 3, alle 21.20 è prevista la prima visione tv del film Capri Revolution, diretto da Mario Martone e presentato in concorso alla 78esima edizione della Mostra Internazionale dell’Arte del Cinema Venezia lo scorso 2018. La pellicola è ambientata nel 1914, siamo al preludio del primo conflitto mondiale. La storia racconta di Lucia, una pastorella analfabeta che vive a Capri, vede la sua isola “conquistata” da artisti provenienti dal Nord Europa, che fondano lì una comune. Affascinata dalle loro attività e dal loro stile di vita, la giovane proverà ad avvicinarsi a loro, ma incontrerà il disappunto della sua famiglia.

Il mercoledì su Mediaset

La Mediaset, in questo mercoledì, punta i riflettori sulle storie, sul cinema e sulla fiction. Ecco tutta la programmazione che ci attende questa sera in tv sui tre canali principali della rete.

Cinema tra commedia e azione

Su Rete 4, alle 21.25, è prevista la commedia datata 1994, Qualcosa di cui sparlare, con Julia Roberts e Dennis Quaid. In un paesino del South Carolina, Grace scopre che il marito la tradisce. Senza pensare alle conseguenze la donna decide di affrontare il marito fedifrago in pubblico, nel bel mezzo di un locale accendendo lo scandalo tra la comunità.

Su Italia 1, alle 21.30, va in onda il film Acts of Violence con Bruce Willis, che interpreta un poliziotto incorruttibile. Sarà lui ad aiutare Roman McGregor, un ex soldato, a ritrovare la fidanzata rapita da un trafficante di esseri umani.

Su Canale 5 il Generale Dalla Chiesa

Infine, alle 21.20, su Canale 5 va in onda la vera storia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia nel 1974. La fiction con Giancarlo Gianni, ripercorre la storia del generale partendo dalla sue origini partigiane, passando per la carriera nell’arma, fino alla lotta a Cosa Nostra.