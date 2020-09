Mara Venier in costume da bagno su Instagram lascia il segno e fa impazzire i fan: attraverso un repost dal profilo social del marito, Nicola Carraro, la conduttrice ha sorpreso i suoi follower con una foto “bomba”. Qualcuno gli chiede: “Ma è lei?“, e la risposta non si fa attendere.

Mara Venier: foto in costume su Instagram

10 anni fa, mano nella mano e innamorati come ora: è la cornice di uno scatto del passato condiviso da Nicola Carraro su Instagram, che lo ritrae insieme alla moglie, Mara Venier, mentre passeggiano in riva al mare durante la loro estate nel cuore delle Isole Turks e Caicos.

Un’immagine che la conduttrice di Domenica In ha scelto di condividere con il suo pubblico via social, attraverso un repost che ha incassato un boom di like e complimenti. “Bei tempi Turks and Caicos Islands… ricordi belli… #memories #turksandcaicos #bagigio“, ha scritto nella didascalia che accompagna una delle tante istantanee del loro amore.

Post di Mara Venier – Fonte: Instagram/Mara Venier

Ad accogliere la foto con entusiasmo anche amici e colleghi della Venier. Alessia Marcuzzi ha affidato a un breve ma chiaro commento la sua approvazione: “La bonaggine“, pioggia di cuori da parte di Patrizia Pellegrino.

Nicola Carraro risponde ai fan

La foto di Mara Venier in costume da bagno non è passata sottotraccia e solleticato la curiosità dei fan. I profili Instagram di conduttrice e consorte sono stati sommersi di commenti entusiasti e like, ma anche di domande sulla location e sul periodo esatto in cui è stata scattata.

C’è anche chi si è chiesto se la donna al fianco di Carraro fosse davvero la “zia Mara” nazionale, quesito che ha trovato presto soluzione nella pronta risposta del marito della conduttrice.

Dopo aver spiegato che si tratta di un’immagine di 10 anni fa, Nicola Carraro ha confermato l’identità della donna meravigliosa che lo accompagna: “Farò una gaffe – ha scritto un utente – ma la signora bionda è la Mara Venier?“, “Certo che è Mara“, ha risposto lui a chiarire ogni dubbio.

Approfondisci

TUTTO SU MARA VENIER

TUTTO SU NICOLA CARRARO

Mara Venier, paura per la salute del marito