Un giovedì ricco di emozioni quello di oggi in tv, tra la Partita del Cuore, Zelig e tanto cinema non c’è che da scegliere come trascorrere questo 3 settembre.

Allora andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni dei programmi che ci aspettano in prima serata tra i canali Rai e quelli Mediaset.

Giovedì in Rai

Mamma riserva alla rete ammiraglia uno degli eventi più attesi dell’anno, la Partita del Cuore. Ma gli altri due canali non sono certo da meno e promettono cinema d’azione e serie tv.

La Partita del Cuore

Sarà Carlo Conti a condurre l’evento di beneficenza Chi Vincerà La Partita Del Cuore, in onda su Rai 1 alle 21.25.

Un’edizione speciale che vedrà scontrarsi ben 4 squadre composte da artisti uomini e donne allo stadio Bentegodi di Verona.

A capitanare le compagini troviamo Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. Il torneo sarà strutturato così: 2 partite da 30 minuti per le eliminatorie, le 2 finaliste si sfideranno per la vittoria finale.

Le storie del lunedì in Rai

Su Rai 2, alle 21.20, spazio all’azione con il film del 2014 Kingsman: Secret Service con Colin Firth, nel ruolo di Harry Hart, meglio noto come agente Galahad.

Hart consegna al piccolo Eggy una medaglia con inciso un numero di telefono e quando il giovane, 17 anni più tardi, si troverà nei guai deciderà finalmente di usare quel numero. Da quel momento la sua vita cambia e l’agente Galahad gli propone di entrare a far parte dell’agenzia di spionaggio Kingsman.

Mentre su Rai 3, alle 21.20 andrà in onda l’ultimo appuntamento della serie tv Hudson e Rex.

Il primo episodio della serata si intitola Strani Fenomeni, in cui la morte, apparentemente accidentale di due giovani innesca alcuni sospetti in Charlie. Cominciano le indagini.

Giovedì in Mediaset

Mediaset propone sulle sue tre reti un ventaglio ricco e variegato di scelte, dal cinema al cabaret, passando per le serie tv. Ecco dettagliatamente tutta la programmazione della serata.

Le storie del giovedì Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 sarà trasmesso il film del 2008 Come Un Uragano, con Diane Lane e Richard Gere. Adrienne è un donna che scoperto il tradimento del marito decide di cominciare una nuova vita in North Carolina, dove gestisce l’albergo di un’amica.

Unico cliente al momento è un chirurgo in piena crisi professionale. Tra i due c’è feeling, ma un uragano che incombe sulla zona li costringerà a stare ancora più vicini, fino a che non scoccherà la scintilla.

Intanto su Italia 1, in prima tv, va in onda alle 21.20 la quarta stagione di Chicago Med con 3 episodi. Il primo dal titolo Le Mie Regole Del Gioco vedono un uomo e la figlia di due anni investiti da un’auto. Di corsa all’ospedale la piccola morirà, mentre Will farà di tutto per salvare il padre, che però ha sul petto un tatuaggio con la scritta “non rianimare”.

A seguire altre due puntate, La Morte Ci Separa e Siamo Tutti Soli.

Risate su Canale 5

Infine su Canale 5 alle 21.20 tornano le repliche di Zelig, stagione 2010. 10 anni fa a condurre lo show, come sempre dal teatro degli Arcimboldi di Milano è il duo Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, mentre sul palco si alterneranno gli amatissimi comici della compagnia.