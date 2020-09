Antonella Clerici è pronta per ricominciare con la sua nuova avventura, È sempre mezzogiorno, che sa di nuovo inizio ma anche di ritorno a casa per la regina dei fornelli in casa Rai.

Qualche contrattempo ha però bloccato l’inizio della nuova avventura.

Disguidi di tipo tecnico

Il piano originale di Antonella Clerici era quello di far partire il programma dalla prossima settimana addirittura da casa sua, nella casa nell’alessandrino che abita insieme a alla figlia Maelle ed al compagno Vittorio Garrone. Questioni di sicurezza hanno però imposto un trasferimento a Milano, negli studi televisivi e la conseguente necessità di costruire un nuovo studio con impianti e cucine che richiede più tempo del previsto.

Non solo: a causa delle ristrettezze imposte dal Covid-19 non permettono a troppe persone di lavorare contemporaneamente nella stessa sede e questo ha causato un ulteriore rallentamento.

Insomma, tra un disguido e l’altro, è stata fissata una nuova data: il 28 settembre.

Il cast di È sempre mezzogiorno

Nel cast della trasmissione troveremo vecchi amici di “mestolo” di Antonella Clerici e delle vere e proprie new entry. Tra i volti noti abbiamo il cuoco Renatone, Mauro Importa e Sergio Barzetti.

La nutrizionista sarà Evelina Flachi.

Tra le news entri abbiamo invece Lorenzo Biagiarelli, food blogger noto peri essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Diego Rossi della trattoria milanese Trippa ed alcuni chef stellati, come Antonella Ricci e Francesco Mazzei.

I presenti non si occuperanno solo di cucina, però: ci saranno momenti di approfondimenti di attualità e veri e propri “salottini”.

