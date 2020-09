Durante la stagione estiva i vip condividono spesso i momenti di relax con i numerosi fan attraverso i social.

Anche Cristina D’Avena, icona delle sigle dei cartoni animati, mostra il fisico in bikini destando l’attenzione del web. E inoltre fa un annuncio che incuriosisce molti.

Cristina D’Avena fa impazzire i social in bikini

La celebre cantante ama rimanere in contatto con i fan attraverso i suoi profili social e nell’ultima foto postata su Instgram la 56enne mostra lo splendido fisico in una spiaggia di Montecarlo. Lo scatto riceve subito moltissimi like e commenti e fa il giro del web, da Facebook a Twitter.

Sono migliaia i fan della cantante che si complimentano per il fisico, ma molti si accorgono anche che la didascalia delle foto sembra alludere a nuovi progetti.

Il post pubblicato da Cristina D’Avena. Fonte: Instagram

“Ciak… Si gira… Vi penso!” scrive infatti l’artista e sui social partono già le ipotesi sul significato dell’annuncio. Secondo alcuni si potrebbe trattare di un video musicale per un nuovo singolo, altri puntano addirittura su un film. La cantante non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma nel frattempo la foto continua ad attirare molto interesse sul web.

Cristina D’Avena: una delle carriere più longevi

L’amata cantante continua ad avere numeroso seguito anche nel 2020, ma la sua fortunata carriera è iniziata già negli anni ’60. La piccola Cristina partecipa infatti, classificandosi terza, allo Zecchino d’oro del 1968 con Il valzer del moscerino.

L’avventura di Cristina nel mondo della musica parte inarrestabile, e negli anni ’80 comincia a registrare le sigle dei cartoni animati che la porteranno all’inaspettato successo tra i più giovani e non solo.

I brani, tra cui i più celebri Kiss me Licia, Occhi di gatto e Mila e Shiro, porteranno l’artista a vendere milioni di copie. Ora sembra prospettarsi all’orizzonte un nuovo progetto ancora segreto per Cristina D’Avena e i fan rimangono in attesa di scoprire cosa ha in serbo l’amata artista.