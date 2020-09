Si evolvono molte situazioni al Paradiso delle Signore, a partire dalla riuscita operazione di Federico e del suo rapporto con Roberta. Mentre Cosimo sembra pronto a fare un nuovo passo con Gabriella. Angela, invece, è ancora alla ricerca del figlio e all’atelier viene trovata una neonata abbandonata.

Questi sono solo accenni però, in realtà le anticipazioni che abbiamo sono molto più succose e dettagliate. Vediamo dunque cosa accadrà nelle puntate che vanno dal 7 al 12 settembre.

L’operazione di Federico

L’operazione di Federico ha coinvolto diversi personaggi. Anzitutto Luciano, deciso a restituire a Clelia i soldi dell’intervento, e la stessa Clelia che ha nascosto la verità sui quella somma.

Così quando Luciano scoprirà la verità si sentirà tradito anche dall’unica donna di cui si fidava.

Nel frattempo l’operazione di Federico va bene, così lui tornerà dalla Svizzera camminando sulle sue gambe. Le cose con Roberta però non vanno affatto bene. Lui non riesce ancora a perdonarla e della situazione ne approfitta Marcello per avvicinarsi a lei. Così quando Federico si sentirà pronto ad affrontare e risolvere i suoi problemi con Roberta, raggiungendola a casa la troverà in compagnia proprio di Marcello.

Ne nascerà una discussione, ma Roberta non sarà disposta a scusarsi con Federico nonostante voglia fare pace con lui. Marcello a quel punto si fa avanti e si dichiara con Roberta. Quando Federico tenterà di nuovo a chiarire con la ragazza, questa sembrerà ancora una volta confusa.

Una neonata al Paradiso delle Signore

Torna la serenità al Paradiso, anche grazie a Vittorio che è riuscito a mettere pace tra Agnese e Gabriella. Quest’ultima fa battere il cuore a Cosimo al punto che lui sembra deciso a chiederle di sposarlo.

Lo aiuterà Delfina Bergamini, che darà al giovane il suo anello affinché lui possa fare la proposta a Gabriella che le farà sotto lo sguardo sconvolto di Salvatore.

Nel frattempo Angela continua a cercare il figlio con l’aiuto di Riccardo, con l’apparente beneplacito di Ludovica. Così quando Riccardo rintraccia il padre adottivo del bambino questo non si dimostra disponibile ad aiutare la ragazza. Umberto, invece, è preoccupato per la scomparsa di Adelaide, ma quando a villa Guarnieri arriva un telegramma di quest’ultima gli altri tirano un sospiro di sollievo, ma Umberto non sembra convinto: teme che quel telegramma non sia stato scritto da lei.

Inoltre al Paradiso Marta trova una neonata che pare essere stata abbandonata all’atelier.