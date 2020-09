Nonostante siano passati 4 anni dalla scomparsa di mamma Elsa, Mara Venier non perde occasione per ricordarla. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, in occasione della ripartenza di Domenica In, la conduttrice, prossima ai 70 anni, non ha mancato di ricordare la mamma facendo un riferimento alla sua città natale, Venezia.

Mara Venier e Venezia

La padrona di casa di Domenica In non ha mai mancato di ricordare sia la mamma sia la sua città natale, Venezia. Città alla quale è molto legata nonostante siano passati anni dall’ultima volta che ci è andata.

Questo legame è stato poi stretto sempre più grazie al prestigioso riconoscimento conferitole proprio dal sindaco stesso, Luigi Brugnaro,

In occasione del compleanno di Mara Venier, Luigi Brugnaro con un video messaggio ha fatto gli auguri alla conduttrice, ringraziandola per essere ambasciatrice della città e di ricordare sempre con tanto affetto. Un regalo che la conduttrice hai accolto commossa: “È arrivato il momento che io debba superare tante cose… Tornerò presto. (…) Pensa se mia mamma e mio papà vedessero questo”.

Il dolore per la perdita di mamma Elsa

Ed è proprio il ricordo della mamma a tenere lontana Mara Venier da Venezia, un concetto che la stessa ha ribadito: “Da quando è mancata mamma non ci sono più tornata.

Non ci riesco, da sei anni: ho paura di essere sopraffatta dal dolore. La mia è vigliaccheria. Ma vederla così mi ha spinta a ripromettermi di tornare: questo è l’anno giusto”.

La scomparsa di mamma Elsa

Era il 26 giugno 2015 quando Nicola Carraro, attraverso poche righe pubblicate su Instagram, ha annunciato la scomparsa della mamma di Mara Venier, donna Elsa, come l’ha chiamata lui.

La madre della conduttrice era da tempo affetta da Alzheimer.

Lo scorso anno il ricordo nel giorno della scomparsa, postando la foto delle nozze con Nicola Carraro e le parole: “Mi manchi sempre più”.

Mara Venier non manca mai di ricordarla, come accaduto durante un’intervista a Gina Lollobrigida: “Quante cose non ho detto a mia madre. Quanto tempo ho perso con lei per il lavoro, i viaggi. Non so cosa darei per averla qui un solo minuto e dirle tutto quello che non le ho mai detto”.

