Venerdì 4 settembre i telespettatori avranno di che intrattenersi per la prima serata. Oggi in tv infatti ne abbiamo per tutti i gusti, dallo sport al cinema.

Tanto le reti Rai che quelle Mediaset offrono un ventaglio ricco e variegato di spettacoli. Andiamo a scoprire insieme la programmazione di questo venerdì e che si dia inizio al week end.

Rai tra sport e cinema

Mentre sulla rete ammiraglia abbiamo la Nazionale Azzurra, sulle altre due è il cinema a farla da padrone, tra thriller e commedia italiana. Ecco canale per canale tutte le anticipazioni nel dettaglio.

L’Italia scende in campo

Alle 20.30, su Rai 1, la Nazionale Italiana scende in campo, con il suo allenatore Roberto Mancini. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze l’Italia affronterà la Bosnia ed Erzegovina per il primo turno della Nations League, a cui partecipano per la terza edizione 55 Paesi.

Il cinema del venerdì

Su Rai 2, invece, alle 21.20 va in onda il thriller del 2019 Mai Fidarsi Di Mia Madre. Protagonista della pellicola è Melanie, promossa a lavoro, decide di assumere un’assistente. La scelta ricade su Phoebe, all’apparenza perfetta.

Ma la candidatura di Phoebe non è casuale, la donna ordisce un piano di vendetta nei confronti della madre di Melanie.

Su Rai 3 si cambia registro e i toni si fanno più leggeri con Enrico Brignano e Ambra Angiolini, protagonisti del film del 2013 Stai Lontana Da Me. Jacopo è un consulente matrimoniale che ironia della sorte non riesce ad avere una relazione stabile. Tutte le donne che frequenta finiscono vittime di un incidente e lui si convince di esserne il motivo. Sicuro di portare sfortuna a tutte quelle che lo frequentano Jacopo si arrende all’idea di rimanere single, finché non incontra Sara.

Mediaset a tutto cinema

Sulle reti Mediaset invece si punta sul cinema, e si spazia su ogni genere, dalla commedia al drammatico e non manca nemmeno il cult. Scopriamo insieme la programmazione di questo venerdì sera 4 settembre.

Cinema, i cult del venerdì in Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 va in onda il film Grand Hotel Excelsior del ’82. La pellicola corale, che vede impiegato un cast iconico degli anni ’80 composto da Adriano Celentano, Enrico Montesano, Eleonora Giorgi, Diego Abatantuono, Carlo Verdone e tanti altri, è diventato un vero e proprio cult del cinema italiano.

In un lussuoso albergo si incrociano le vite di tanti personaggi, protagoniste di situazioni tanto comuni quanto assurde.

Invece su Italia 1, alle 21.30 va in onda la commedia per famiglie Richie Rich, del 1994. Protagonista della pellicola un giovanissimo Macaulay Culkin, nei panni del piccolo Richie Rich del titolo, che ha tutto nella vita, meno che amici, dal momento che vive nella sua immensa, lussuosa e vuota magione con il suo maggiordomo.

Quando Richie conoscerà un gruppo di ragazzini squattrinati e monelli le cose cambieranno.

Dramma sentimentale su Canale 5

Mentre il buonumore imperversa su Rete 4 e Italia 1, Canale 5 si ritaglia una parentesi drama con il film turco Eternal Love. La protagonista è Zeynep, giovane umile con una serie di debiti. La sua vita cambia quando incontra Can, un giovane chirurgo di successo che le propone di saldare ogni sua insolvenza in cambio di un paio d’ore di compagnia, il tempo di una festa. I due trascorrono una serata piacevole e senza rendersene conto si trovano innamorati. Ma il destino ci mette lo zampino e presto Zeynep scoprirà di avere un tumore al cervello difficilmente operabile.

Can farà di tutto per salvarla.