Tanto cinema con le sue storie in questa domenica. Oggi in tv i palinsesti ci riservano anche una buona dose di adrenalina con lo sport su Rai 2, per accompagnarci alla fine di questo primo week end di settembre.

La programmazione però è ricca e andiamo subito a scoprirla nel dettaglio, canale per canale sia sulle reti Mediaset che su quelle Rai.

La domenica in Rai

La Rai si dedica al cinema questa sera, ma non disprezza un’incursione in campo per gli appassionati sportivi di pallavolo. Ecco cosa ci attende questa domenica 6 settembre sulla tv di Stato.

Il cinema in Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda la commedia italiana del 2018 Hotel Gagarin, con Claudio Amendola e Luca Argentero. Pur di incassare i fondi della Comunità Europea, un produttore senza scrupoli arruola una troupe sgangherata e la porta in Armenia per girare un film.

Cinema anche su Rai 3, dove alle 21.20 va in onda in prima tv il film d’azione del 2018, Nella Tana Dei Lupi, con Gerard Butler. L’attore veste i panni di Big Nick ‘O Brien, capo della squadra anticrimine di Los Angeles.

Il nucleo è incaricato si sventare il colpo del secolo, ordito da una pericolosa banda composta da ex militari che daranno loro filo da torcere.

La pallavolo su Rai 2

Alle 21.05 su Rai 2 sarà invece trasmessa la finale di Supercoppa per la serie A di pallavolo femminile. La resa dei conti si svolgerà in Piazza Signori a Vicenza. Le pallavoliste dell’Imoco Volley di Conegliano sono le campionesse in carica.

La domenica in Mediaset

Mediaset si dedica invece interamente alle storie.

La rete punta sulle commedie, sia italiane che d’oltreoceano, per una domenica all’insegna del buonumore e della spensieratezza. E ovviamente ritorna l’appuntamento con la Miniserie della domenica.

Il cinema della domenica in Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 va in onda il film del 2011 con Enrico Brignano e Francesco Pannofino Faccio Un Salto All’Avana. Fedele viene a sapere che il fratello Vittorio, dato per morto anni fa in seguito ad un incidente, è in realtà vivo e residente all’Avana. Così l’uomo si mette sulle tracce di Vittorio fino ad imbarcarsi su un volo per Cuba, ma una volta sull’isola scopre che il fratello è un truffatore.

Su Italia 1, invece, alle 21.30 sarà trasmesso il film del 2017 Baywatch, ispirato all’omonima serie degli anni ’90, con Zac Efron e Dwayne Johnson. Un’ex atleta olimpico si improvvisa bagnino e si unisce al team di Mitch Buchannon (nella serie interpretato da David Hasselhoff). Insieme si ritroveranno a collaborare con la polizia che indaga su un gruppo di spacciatori e su una nuova sostanza stupefacente che ha già provocato la morte di una persona.

La miniserie della domenica

Infine su Canale 5 alle 21.20 va in onda l’ultimo episodio della miniserie L’Ora dell Verità.

Con l’aiuto di Clotilde, Orsu viene rilasciato, che però rimarrà ferito in una sparatoria con Cervone, il quale ha rapito Valentine. Orsu, Clotilde e Stephan si stavano recando lì dove Palma era tenuta prigioniera.