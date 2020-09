Un nuovo sabato è appena cominciato e oggi in tv promette di regalarci tanta scelta tra i programmi più amati del week end, sia sulle reti Mediaset che su quelle Rai. La serata si svolgerà all’insegna della musica e del cinema, ma non mancherà lo sport e le nostre serie preferite.

Andiamo allora a conoscere tutta la programmazione di questo primo sabato di settembre, snocciolando nel dettaglio il palinsesto canale per canale.

Rai tra musica e prime tv

Ritornano i Seat Music Award anche questo fine settimana, tra le proposte di punte di mamma Rai.

Ma la tv di Stato ci promette anche tanto cinema in prima visione tv. Ecco di seguito tutte le anticipazioni che stavamo aspettando.

Musica e spettacolo con Conti e Incontrada

Alle 20.40 su Rai 1 va in onda dalll’Arena di Vernona la seconda ed ultima puntata di questa quattordicesima edizione dei Seat Music Awards. Al timone dello show ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada, mentre sul palco si alterneranno artisti amatissimi tra cui Modà, Mika, Achille Lauro, Raf, Ermal Meta, Nek e Gabbani.

Il cinema in prima visione

Su Rai 2, invece, questo sabato va in onda alle 21.05 il thriller Il Crudele Volto dell’Inganno. Pellicola del 2019, racconta di Blair donna tormentata dalla scomparsa della figlia, che tutti le dicono però essere morta un anno prima durante un incidente nel quale è stata coinvolta la stessa Blair.

Infine su Rai 3 ancora cinema, stavolta un western con Rosamund Pike, dal titolo Hostiles-Ostili, in onda alle 21.30. 1892, il Capitano Blocker riceve un incarico dal Presidente degli Stati Uniti, riportare il capo dei Chayenne, Falco Giallo, e la sua famiglia in un viaggio che parte in New Mexico per arrivare nella riserva della tribù in Montana.

Il sabato in Mediaset

Mediaset propone con il suo palinsesto del sabato sera un serbatoio ricco e variegato di opportunità, dal calcio al cinema, passando per le serie tv. Di seguito tutta la programmazione.

Milan in campo

Su Italia 1 alle 20.35, va in onda l’amichevole Milan-Monza. La squadra allenata da Stefano Pioli ospita a Milano la neopromossa in serie B, guidata dall’ex rossonero Christian Brocchi.

Le storie del sabato Mediaset

Su Rete 4 torna con una nuova puntata la soap iberica Una Vita.

In quest’episodio Liberto e Rosina vengono invitati a cena da Ramon, Carmen, Lolita e Antonio. L’atmosfera però è tesa, perché Rosina non riesce a dimenticare quello che c’è stato tra Liberto e Genoveva. Nel frattempo Camino vorrebbe consolare Emilio, disperato per la partenza di Cinta.

Infine su Canale 5 c’è una commedia, in onda alle 21.20. Si tratta di La Scuola Più Bella del Mondo del 2014, con Christian De Sica, Rocco Papaleo e Angela Finocchiaro. Il preside di una scuola media in Toscana organizza uno scambio culturale, invitando nella sua struttura una classe del Ghana.

Per un errore del bidello, che confonde Accra con Acerra, si presenterà allo scambio una scuola media di scalmanati della cittadina di Acerra, con il suo insegnate bizzarro e scapestrato.