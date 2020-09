Era il 30 agosto quando la trasmissione Techetechetè, in onda sulla Rai alle 20.38, mandava in onda un vecchio filmato che vedeva come protagonista proprio Barbara d’Urso, una delle regine indiscusse di casa Mediaset.

Il video di Barbara d’Urso

La trasmissione della Rai ha ripescato un video del 1978 che mostra una giovane Barbara d’Urso in topless per una trasmissione di mamma Rai. La puntata di Techetechetè conquista anche gli ascolti della serata conquistando 4 milioni di spettatori e uno share del 21.2%. Insomma, non è di certo passata inosservata, e anche i social si sono accorti del particolare tanto da farlo quasi diventare virale.

Barbara d’Urso si è presenta del tempo, ma alla fine la stoccata alla Rai è alla fine arrivata.

Barbara d’Urso vs Rai

“Io non mi arrabbio mai“, ha detto Barbara d’Urso a La Stampa dopo una domanda proprio su questo video riesumato dalla Rai. Se la rabbia non serve però, può servire comunque parlare con estrema chiarezza. “Non l’ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo“, ha aggiunto per spiegare di non avere niente contro la trasmissione in sé.

“Ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo. Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata“, ha aggiunto per far capire bene il punto, già chiaro a chiunque avessi rivisto lo spezzone sui social. “Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto“, ha scelto ancora di aggiungere la conduttrice di Canale 5, tanto per dare l’ultima e definitiva spallata.

Approfondisci

Barbara d’Urso: arrivederci bikini, la conduttrice torna al lavoro

Barbara d’Urso cuore solitario? Marta Flavi svela la verità

Barbara d’Urso diventa zia: il lieto annuncio