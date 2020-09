Il produttore Nicola Carraro, durante un’intervista, ha svelato alcuni retroscena della sua vita quotidiana con la moglie Mara Venier, del loro primo incontro, non proprio felice e dell’ossessione della moglie. Scopriamo le manie e qualche segreto sulla vita privata della presentatrice di Domenica In.

L’ossessione della Venier: sveglia il marito alle 6 per farlo

Mara Venier e Nicola Carraro sono sposati dal 2006 e, nonostante il loro rapporto sia ancora acceso come i primi tempi, il marito di Mara non le riserva qualche critica pungente. Infatti, durante l’intervista concessa al settimanale Nuovo, l’ex produttore cinematografico ed editore italiano, ha rivelato le manie segrete dell’adorata moglie.

Irrefrenabile ed instancabile, la presentatrice è ossessionata dall’igiene: “Mara mi tormenta con le pulizie di casa. Mi sveglia alle 6 per farlo. Non gliene importa nulla se io ancora sto dormendo. Spesso prepara il pranzo addirittura alla nostra colf!“. A filmarla mentre è indaffarata e a postare poi le prove online è lo stesso Carraro. Ma questo lato del carattere della presentatrice di Domenica In non sembra affatto minare il loro amore: “Mara è una donna irripetibile e meravigliosa e la amo come all’inizio“.

Nicola Carraro e la sua figuraccia al primo incontro con Mara

Nicola Carraro, sempre nella stessa intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, non si è limitato solo a svelare la mania per la pulizia della moglie, ma ha anche raccontato un simpatico aneddoto di quando la conobbe, diciannove anni fa. “Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata“.

Antipatia che sembra davvero essere durata ben poco ed essersi trasformata in una grande storia d’amore. Infatti, Carraro, si è detto pronto a rinnovare i voti nuziali con la sua dolce amata.

Approfondisci:

TUTTO SU MARA VENIER

Domenica In, Mara Venier torna con tanti super ospiti: le anticipazioni della prima puntata

Il difficile rapporto tra Mara Venier e Venezia: “Ho paura di essere sopraffatta dal dolore”