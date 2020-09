Enrico Papi sta vivendo uno dei dolori più atroci che può attraversare la vita di un essere umano: la perdita di un genitore. È infatti morta Luciana, la mamma del conduttore.

Enrico Papi, pochi giorni fa il compleanno della mamma

Enrico Papi aveva festeggiato solo pochi giorni fa l’81esimo compleanno della mamma Luciana. Per l’occasione aveva voluto fare degli auguri pubblici (a corollario di quelli privati) alla signora Luciana, con una bella foto che li ritraeva in primo piano insieme ed una dedica molto commovente: “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio.

BUON COMPLEANNO MAMMA”.

La dedica dopo il lutto

Oggi sul profilo Instagram di Enrico Papi è comparsa una nuova foto della signora Luciana, con una dedica ben più triste e addolorata: “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato.

Ti voglio bene”.

A quanto pare la mamma di Enrico Papi era malata da tempo. Il figlio non ha ancora risposto ai commenti che subito sono apparsi sotto il post di Instagram, colmi di parole di vicinanza e solidarietà.

Enrico Papi e la famiglia: matrimonio e figli

La signora Luciana era già apparsa sui social del figlio, sempre in maniera molto affettuosa: aveva riscosso molto successo il video pubblicato in quarantena che mostrava la signora che spiegava tramite web-cam alla nipote Rebecca (figlia di Enrico Papi) come cucinare i petti di pollo.

Enrico Papi ha sempre mostrato di essere molto legato alla famiglia, come si vede dai social: molto orgoglioso dei figli Iacopo e Rebecca, nati nel 2000 e nel 2008 dal matrimonio con Raffaella Schiffino.