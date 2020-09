Una nuova settimana sta per cominciare e oggi in tv ci promette tante storie. Ma la prima serata del lunedì non manca di portare in tavola sport e soprattutto dibattito, politico e sociale con Quarta Repubblica, in cui Gene Gnocchi gestisce il suo spazio satirico.

La programmazione delle reti Rai e quelle Mediaset è ricca, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le anticipazioni di questo 7 settembre.

Il lunedì in Rai

La Rai questo lunedì si divide tra sport, dibattito e cinema e non delude proprio nessuno.

Vediamo cosa ci attende, allora, questa sera sui tre canali della rete.

La Rai in campo

Su Rai 1 alle 20.30 va in diretta dall’Amsterdam Arena la Nazionale Azzurra di Roberto Mancini affronta l’Olanda. Dopo il match di venerdì che ha visto l’Italia affrontare la Bosnia ed Erzegovina, al Cruijff stasera gli azzurri scendono di nuovo in campo.

Ma su Rai 3 alle 21.20 scende in campo anche l’attualità con una nuova puntata di Presa Diretta, dal titolo Lavorare meno, meglio e tutti. Al centro del dibattito la tematica dello smartworking, pratica con la quale, in corso di lockdown, si sono confrontati in molti.

Riccardo Iacona, al timone del talk analizzerà tutti i punti di forza, ma anche le debolezze di questo sistema, riscontrate dagli italiani negli ultimi mesi.

Il cinema del lunedì in Rai

Invece, su Rai 2, alle 21.20 va in onda il film del 2015 dal titolo Ritorno Al Marigold Hotel. Si tratta di una commedia con Maggie Smith, Dev Patel e Judi Dench, ambientata in India. Qui gli affari del Marigold Hotel, gestito da Sonny Kapoor vanno così bene che lui stesso sogna di aprire una seconda struttura.

L’albergo è un crocevia di anime, le cui storie di passaggio si intrecciando con le vicende di Sonny, prossimo alle nozze con la sua Sunaina.

Il lunedì di Mediaset

Anche Mediaset sui suoi 3 canali offre una scelta ampia: non mancano le storie, tra soap e serie tv, ma nemmeno l’analisi socio-politica che torna su Rete 4 come tutti i lunedì. Ecco di seguito la programmazione completa.

Attualità su Rete 4

Come di consueto anche questo inizio settimana ci ritroviamo con l’appuntamento di Quarta Repubblica.

Nicola Porro, in onda su Rete 4 a partire dalle 21.25, affronta temi di forte attualità come l’immigrazione o tutte le conseguenze dettate dalla pandemia. Stasera sul tavolo degli argomenti caldissimi c’è anche la riapertura delle scuole, dopo quella che è la pausa scolastica più lunga degli ultimi anni. Ad accompagnare Nicola Porro Gene Gnocchi, che all’interno del talk si è ritagliato una personalissima rubrica dai toni satirici e irriverenti.

Le storie di Mediaset

Sui restanti canali Mediaset si dedica alle storie questo lunedì. Così alle 21.20 su Canale 5 sarà trasmessa la soap con Can Yaman Daydreame-Le Ali del Sogno.

Can resta affascinato dalla fragranza che ha creato Sanem e decide di indossare subito il nuovo profumo, ma in azienda si aggira una spia, che ha installato alcune telecamere in ufficio.

Su Italia 1, infine, alle 21.30 va in onda in prima visione due nuove puntate di Lincoln Rhyme. La prima si intitola Requiem in cui Amelia trova un nuovo indizio sul collezionista di ossa: un biglietto indirizzato alla madre della prima vittima. L’intervento di Lincoln sarà decisivo nel localizzare il luogo di sepoltura del cadavere, ma la squadra, una volta sul posto, scoprirà che il corpo è stato spostato.

A seguire l’episodio Peccato Originale.