Elisabetta Canalis ha cominciato in tv da giovanissima. Il pubblico la ricorda ancora 20enne quando cominciava a calcare i palcoscenici della televisione. Poi il boom, grazie al bancone di Striscia la notizia, di cui diventa una delle veline più iconiche. Ora la showgirl ha pubblicato una foto che la ritrae da giovanissima, quando andava al liceo.

Elisabetta Canalis da giovane

Elisabetta Canalis apre il cassetto dei ricordi e tira fuori una vecchia foto risalente al liceo: “Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche? Sassari-tempi del liceo“, scrive su Instagram condividendo la vecchia foto.

Lei e l’amica Paola si abbracciano con tutta l’amicizia che può unire a quell’età e sorridono all’obiettivo della macchina fotografica.

Elisabetta Canalis e Skyler Eva si truccano

Sui social la Canalis condivide molte foto e momenti privati con la figlia Skyler Eva Perri. In uno degli ultimi video postati sul suo profilo, la showgirl si trucca insieme alla figlia. Prima la Canalis, calata in pieno nel ruolo di mamma, le fa vedere come mettere il rossetto, poi la figlia tenta l’imitazione e prova anche lei ad ottenere il risultato della madre.

“Mi sembra soddisfatta del risultato“, scrive scherzando la Canalis.

Brian Perri e Skyler

Skyler Eva è nata il 29 settembre 2015 e vive a Los Angeles con mamma e papà Brian Perri. Lui è un chirurgo ortopedico e lavora nel prestigioso Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles, dove si dedica alla cura di tumori spinali e deformità. Non solo la carriera però: Perri è uno sportivo appassionato di calcio.

Nel 2014, in un’intervista a Chi, Elisabetta Canalis aveva raccontato cosa la legava al marito: “Brian e io ci completiamo, lui è uno che ragiona molto e arriva alla soluzione di un problema senza scaldarsi, mentre io vado per estremi.

E’ molto buono, io vedo delle cose che lui non vede, ma in realtà è soltanto saggio e riesce a farmi riflettere di più”.